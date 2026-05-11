Flamengo acumula problemas no meio-campo para sequência do Brasileirão

A vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio deixou sequelas no Flamengo para a próxima rodada do Brasileirão. Volantes titulares, Jorginho e Evertton Araújo receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para o duelo com o Athletico-PR no próximo domingo (17), na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

➡️ Jardim critica ataque do Flamengo, apesar de vitória sobre o Grêmio: 'Não foi o melhor'

A dupla teve ótima atuação diante do Imortal em Porto Alegre e comandou o triunfo rubro-negro. Jorginho ditou o ritmo e completou 121 passes na partida — com 97% de acerto —, um recorde desta edição do Campeonato Brasileiro. Evertton não ficou muito atrás e acertou 104 passes (95%), a terceira melhor marca da competição.

Essenciais para o funcionamento da equipe, ambos estão fora na próxima rodada. Ademais, as suspensões se somam a outros problemas do Flamengo no meio-campo. Erick Pulgar e Lucas Paquetá estão no departamento médico e não têm presença confirmada na partida.

continua após a publicidade

Tanto o chileno quanto o camisa 20 realizam trabalhos em campo com a fisioterapia, na reta final da recuperação das lesões. Pulgar sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito no último dia 5 de abril, contra o Bragantino, enquanto Paquetá trata edema no tendão da coxa esquerda sofrido diante do Bahia, no dia 19. A participação dos dois no duelo com o Athletico-PR depende da evolução física ao longo desta semana.

➡️ Pulso firme e amor sem medida: Cris Tollentino, a mãe por trás do sucesso de Lucas Paquetá

Quem também pode ser desfalque é Nico de la Cruz. O uruguaio costuma ser preservado de jogos em gramados sintéticos, como o da Arena da Baixada. No último dia 26, inclusive, o jogador sequer viajou para o confronto com o Atlético-MG na Arena MRV por esse motivo.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio, Leonardo Jardim comentou os desfalques do Flamengo para a próxima rodada. O português preferiu focar na próxima partida, diante do Vitória na quinta-feira (14), pela Copa do Brasil, mas não deu certeza da presença de Pulgar e Paquetá contra o Athletico.

— Vamos ver. Com certeza quero prepará-los mais para o jogo contra o Coritiba, porque nesse momento temos o Nico e o Saúl, e se tivermos mais soluções, é importante para gerirmos o meio-campo. Para o próximo jogo, eles não estão suspensos (Evertton e Jorginho) porque é uma outra competição, mas temos que preparar a equipe bem. Eu já joguei uma vez contra o Vitória e senti que… o Vitória está falando de arbitragem, mas senti uma revolta e uma pressão extra. A gente tem que preparar a equipe mentalmente porque podem acontecer outras coisas além de futebol.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Evertton Araújo em ação pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.