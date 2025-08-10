Copa do Brasil: quais são os times classificados às quartas de final

O sorteio da Copa do Brasil será realizado nesta terça-feira, e o torneio já conheceu os classificados às quartas de final. Na última quinta-feira, Vasco e Cruzeiro venceram seus respectivos confrontos e se juntaram a Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense na briga pelo título da competição.

Dos oito classificados, apenas o Furacão não disputa a Série A do Brasileirão. O Athletico venceu o São Paulo nos pênaltis nas oitavas de final e, além da vaga, encerrou um jejum de time da segunda divisão nas quartas da Copa do Brasil. Antes, a última vez que a fase teve um representante da Série B foi em 2020, com Cuiabá e América-MG.

A CBF definiu as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro como período das disputas das quartas de final da Copa do Brasil. As partidas serão ida e volta.

Times classificados às quartas de final

Como será o sorteio?

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não serão divididos por potes. Desta forma, não há restrição de confrontos, podendo haver clássicos. A grande novidade é que já definirá o chaveamento até a final, que está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que as finais da Copa do Brasil não serão mais durante a semana, mas aos fins de semana.

Próximas datas da Copa do Brasil