IA aponta clássico histórico nas quartas de final da Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira (12) e terá cobertura completa do Lance!. Para esquentar os motores para o evento, uma inteligência artificial simulou os confrontos e apontou que teremos um clássico histórico na competição.

Segundo a Meta IA, os torcedores podem se preparar para grandes duelos nas quartas de final da Copa do Brasil. A inteligência artificial apontou que teremos Atlético-MG x Cruzeiro, Corinthians x Botafogo, Athletico x Vasco e Bahia x Fluminense.

Se a previsão estiver correta, o estado de Minas Gerais vai parar nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro eliminou o CRB depois de empatar em 0 a 0 no Mineirão e vencer por 2 a 0 em Alagoas. Já o Atlético-MG, passou pelo Flamengo nos pênaltis depois de ganhar no Maracanâ e perder na Arena MRV.

Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece na terça-feira (12) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O São Paulo foi eliminado para o Athletico na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), depois de uma disputa de pênaltis desastrosa para o Tricolor. O lance que marcou a partida foi a expulsão do goleiro Rafael, logo no começo do jogo. Denilson avaliou o lance durante o programa "Globo Esporte".

- Vi em vários ângulos e não vi toque do Rafael - escreveu Denílson.

O cronômetro marcava quatro minutos de partida, quando o arqueiro do São Paulo parou um avanço do atacante Viveros. Rafael era o último homem da defesa e parou o atacante adversário fora da área. Sem hesitar o árbitro Felipe Fernandes de Lima expulsou o goleiro.