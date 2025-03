A Copa do Brasil já tem seus 32 classificados definidos para a terceira fase da competição. Com os times divididos em dois potes, com base no ranking de clubes da CBF, os confrontos da terceira fase serão determinados por sorteio, que ainda não tem data e horário para acontecer.

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil serão sorteados de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF. No pote 1, ficaram os 16 melhores times do ranking e, no pote 2, os demais classificados. Confira os clubes em cada pote:

Pote 1️⃣: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR.

Pote 2️⃣: Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá-PR, Novorizontino, Criciúma, Botafogo-PB, Operário-PR, Retrô-PE, Capital-DF, Maracanã-CE, Vila Nova-GO, CSA.

Sendo assim, um grande clássico estadual já pode animar a terceira fase da Copa do Brasil: Fortaleza x Ceará.

Sorteio da terceira fase

Além dos 20 times classificados, 12 equipes irão estrear na competição na terceira fase: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Os jogos de ida acontecerão no final de abril. Os duelos de volta, por sua vez, estão marcados para a segunda metade de maio.

O sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não tem data marcada (Foto: Staff Images/CBF)

Todos os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil:

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR, Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá-PR, Novorizontino, Criciúma, Botafogo-PB, Operário-PR, Retrô-PE, Capital-DF, Maracanã-CE, Vila Nova-GO e CSA.