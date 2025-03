Saiba o impacto da convocação de Memphis para o Corinthians no Paulistão

Memphis foi convocado por Koeman para defender a Holanda nos jogos de quartas de final da Liga das Nações nesta Data Fifa. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (14) e o atacante do Corinthians retorna à sua seleção para os jogos de ida e volta contra a Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A Data Fifa ocorre entre as finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo será neste domingo (16), no Allianz Parque, e a partida de volta será no dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena, após os compromissos da Holanda.

Memphis marcou dois gols neste Campeonato Paulista (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Calendário favorável

O primeiro confronto entre Holanda e Espanha será na quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), em De Kuip, em solo holandês. No domingo (23), os comandados de Koeman viajam para Mestalla, onde enfrentam a Espanha às 16h45 (de Brasília), pela partida de volta.

continua após a publicidade

Ao contrário das Eliminatórias Sul-Americanas que terminam somente na terça-feira (25), Memphis tem um tempo maior para retornar ao Brasil e se preparar para a decisão do Paulistão.

"Operação Memphis"

O Corinthians pretende montar uma força-tarefa para contar com seus jogadores convocados para a final do Paulistão e negocia com o Palmeiras uma mobilização conjunta para o retorno dos atletas que atuarem pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

continua após a publicidade

O Timão precisará planejar outra logística para trazer Memphis da Europa. A tendência é que o Corinthians alugue um avião para o atacante. Em setembro do ano passado, quando foi contratado, o clube alvinegro desembolsou cerca de R$ 1,6 milhão para fretar uma aeronave com voo direto de Roterdã, na Holanda, para Guarulhos.

Calendário de Memphis