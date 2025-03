Conheça os possíveis adversários do Cruzeiro na Copa do Brasil

Garantido no pote 1 do sorteio para os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, cuja data ainda não foi divulgada pela CBF, o Cruzeiro já conhece os possíveis adversários. Os 16 times do pote 2 são: Ceará e Maracanã, do Ceará, CSA e CRB, de Alagoas, Brusque e Criciúma, de Santa Catarina, Náutico e Retrô, de Pernambuco, Vila Nova e Aparecidense, de Goiás, Maringá e Operário, do Paraná, Paysandu, do Pará, Novorizontino, de São Paulo, Botafogo, da Paraíba, e Capital, do Distrito Federal.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

No pote 1, além do Cruzeiro, estão Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos e Athletico-PR.

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil – para a qual o Cruzeiro se classificou por ter ficado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado – serão sorteados de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF. No pote 1, ficaram os 16 melhores times do ranking, e no pote 2, os demais classificados.

continua após a publicidade

O Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) está na 19ª colocação do Ranking de Clubes da CBF e, dos 18 times à sua frente, América, Juventude e Atlético-GO já foram eliminados da Copa do Brasil.

➡️Gabigol e Kaio Jorge podem jogar juntos no Cruzeiro?

Terceira fase da Copa do Brasil começa no fim de abril com premiação de R$ 2,3 milhões

Além do Cruzeiro, estreiam na terceira fase da Copa do Brasil Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Santos, Paysandu e CRB. As datas-bases da próxima fase da competição são 30 de abril, para os jogos de ida, e 21 de maio, para as partidas de volta.

continua após a publicidade

A premiação da CBF pela participação na terceira fase da Copa do Brasil é de R$ 2,315 milhões, independentemente da série do Brasileiro em que o clube está – nas duas fases anteriores, o valor era diferenciado para equipes da Série A, B e demais.