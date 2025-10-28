menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Quem é Brenno, promessa de 16 anos que entrou no radar do profissional do São Paulo

Jogador de 16 anos entrou no radar dos mais velhos na última semana

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
10:20
Atualizado há 2 minutos
Brenno começou a treinar no profissional na última semana (Foto: Divulgação/ Instagram)
imagem cameraBrenno começou a treinar no profissional na última semana (Foto: Divulgação/ Instagram)
Na última semana, o São Paulo teve uma novidade no SuperCT: a presença de Brenno, do Sub-17 do Tricolor. O atleta começou a treinar com o elenco profissional e também foi inscrito no Campeonato Brasileiro. O Lance! buscou entender quem é o jogador e o que chamou atenção da comissão técnica de Hernán Crespo.

Aos 16 anos, Brenno nasceu em São Paulo. Começou a jogar no futsal aos oito anos. No campo, passou pelo Palmeiras e logo foi para o Tricolor Paulista, começando sua trajetória em março de 2023.

Em junho deste ano, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2028. Nesta temporada, em seu primeiro ano no Sub-17, disputou 31 partidas e marcou 25 gols até o momento.

Brenno São Paulo
Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC

Brenno foi chamado para treinar com o profissional

Brenno foi chamado na última semana para treinar com os mais velhos. Muito disso por conta do seu destaque pela categoria neste ano.

- Quando recebi a notícia que fui inscrito no Brasileirão, fiquei muito feliz, porque isso mostra que todo meu trabalho e dedicação está valendo a pena e dando resultado. Esse ano tem sido muito positivo para mim. Subi para o sub-17, consegui ter um bom desempenho nas competições, então treinar com o profissional e estar inscrito no Brasileiro é um sonho para mim. Mas tenho que seguir trabalhando firme para aproveitar bem as oportunidades que aparecerem - disse Brenno sobre a oportunidade.

➡️Venda de Nestor ao Bahia pode ajudar o São Paulo a abater dívida; entenda

Vale destacar que Brenno ainda não passou pelo Sub-20. Mesmo que se apresente no SuperCT nestas oportunidades e esteja com a inscrição feita, deve seguir processos parecidos com os que são vistos com outros jogadores de Cotia, que mesmo sendo relacionados e treinando com os mais velhos, terá seu processo de transição, descendo quando necessário.

