Na última semana, o São Paulo teve uma novidade no SuperCT: a presença de Brenno, do Sub-17 do Tricolor. O atleta começou a treinar com o elenco profissional e também foi inscrito no Campeonato Brasileiro. O Lance! buscou entender quem é o jogador e o que chamou atenção da comissão técnica de Hernán Crespo.

Aos 16 anos, Brenno nasceu em São Paulo. Começou a jogar no futsal aos oito anos. No campo, passou pelo Palmeiras e logo foi para o Tricolor Paulista, começando sua trajetória em março de 2023.

Em junho deste ano, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2028. Nesta temporada, em seu primeiro ano no Sub-17, disputou 31 partidas e marcou 25 gols até o momento.

Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC

Brenno foi chamado para treinar com o profissional

Brenno foi chamado na última semana para treinar com os mais velhos. Muito disso por conta do seu destaque pela categoria neste ano.

- Quando recebi a notícia que fui inscrito no Brasileirão, fiquei muito feliz, porque isso mostra que todo meu trabalho e dedicação está valendo a pena e dando resultado. Esse ano tem sido muito positivo para mim. Subi para o sub-17, consegui ter um bom desempenho nas competições, então treinar com o profissional e estar inscrito no Brasileiro é um sonho para mim. Mas tenho que seguir trabalhando firme para aproveitar bem as oportunidades que aparecerem - disse Brenno sobre a oportunidade.

Vale destacar que Brenno ainda não passou pelo Sub-20. Mesmo que se apresente no SuperCT nestas oportunidades e esteja com a inscrição feita, deve seguir processos parecidos com os que são vistos com outros jogadores de Cotia, que mesmo sendo relacionados e treinando com os mais velhos, terá seu processo de transição, descendo quando necessário.