Atlético-MG anuncia saída da Libra e retorno à LFU

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira (28) que deixará a Libra e voltará a integrar a LFU, liga de clubes que ajudou a articular em 2022, mas a qual mudou de lado no ano seguinte. Em comunicado, o clube mineiro informou que "o futuro retorno à LFU reflete a convicção de que os clubes da mesma competição são interdependentes e que a cooperação é essencial".

Com a mudança, a LFU chegará a 35 clubes filiados entre as Séries A e B. A Libra, por sua vez, passará a contar com 12 agremiações, já contando a mudança também do Vitória a partir de 2030.

Segundo nota do Atlético-MG, a saída do clube da Libra "respeitará contratos vigentes e estará sujeita ao cumprimento de uma série de condições precedentes". A liga tem contratos de transmissão comercializados com o Grupo Globo até 2029.

A Libra não se manifestou. O Lance! apurou que o grupo considera que a relação não muda de momento porque o Atlético-MG segue integrando a liga por causa dos acordos vigentes.

O anúncio da saída do Atlético-MG acontece em um momento em que a Libra passa por conflitos internos, em especial a partir de uma ação do Flamengo que bloqueou a transferência de recursos para os clubes por causa de discordância nos critérios de divisão. O clube mineiro não citou nenhum caso em específico, mas na nota declarou que "o Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum".

Confira a nota do Atlético-MG sobre adesão à LFU

O Clube Atlético Mineiro anuncia sua decisão de retornar à Liga Forte União (LFU), com o objetivo de contribuir decisivamente para a criação de uma liga unificada no Brasil.

Desde o início do debate sobre a criação de uma liga nacional, o Atlético sempre defendeu um modelo moderno, sustentável e com os clubes no centro das decisões estratégicas. O futuro retorno à LFU reflete a convicção de que os clubes da mesma competição são interdependentes e que a cooperação é essencial para fortalecer o futebol brasileiro.

O Galo entende que a LFU oferece a estrutura sólida para que esse modelo se concretize, combinando governança consistente, união de ideais, visão de longo prazo, incentivos à cooperação saudável e processos profissionais, em linha com as melhores práticas dos principais mercados esportivos do mundo.

A LFU é uma associação que reúne 33 clubes brasileiros, sendo 11 da Série A, com o propósito de modernizar a estrutura e a governança do futebol nacional. Criada em 2022, a associação representa um movimento sólido e coordenado de alguns dos principais clubes do país na promoção de melhorias no futebol profissional, em busca de maior sustentabilidade financeira, transparência e equilíbrio competitivo.

Estruturada sob um modelo de governança profissional, a LFU firmou, em 2023, um acordo de investimento de longo prazo, assegurando previsibilidade de receitas e autonomia para seus membros.

O Atlético dará esse passo para somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira.

O Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum. O desenvolvimento do futebol só é possível por meio da cooperação entre os clubes.

A Sports Media Entertainment irá adquirir parte dos direitos econômicos do Atlético relacionados ao Campeonato Brasileiro. A implementação dessa transação respeitará contratos vigentes e estará sujeita ao cumprimento de uma série de condições precedentes e obtenção das aprovações necessárias.