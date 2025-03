Corinthians renova com destaque da base e fixa multa milionária

O Corinthians acertou a renovação de Kauê até o final de 2029. O goleiro de 21 anos foi titular na campanha do vice-campeonato da Copinha desta temporada. A multa para transações nacionais é de R$ 80 milhões, enquanto para clubes estrangeiros está estabelecida em 50 milhões de euros (R$ 308 milhões na cotação atual).

O antigo vínculo do jogador tinha duração até o final desta temporada. Kauê foi recém-promovido ao elenco profissional do Corinthians e disputa posição com Hugo Souza, Matheus Donelli e Felipe Longo. O goleiro acumula passagens por seleções de base do Brasil e é visto internamente como uma promessa.

— A sensação é maravilhosa de estar aqui estendendo meu contrato com o clube. Darei o meu melhor. Podem esperar tudo de mim. Vou me esforçar, trabalhar e estar o mais preparado possível para quando tiver minha estreia eu estar bem — disse o jogador do Corinthians em entrevista ao canal oficial do clube.

Kauê renovou com o Timão até o final de 2029 (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Destaque na base

Kauê chegou ao Corinthians em 2019, como reforço para a equipe sub-15. Suas boas atuações o fizeram subir rapidamente de categoria, e em 2021, estava no sub-20. O goleiro fez parte do elenco nas disputas da Copinha de 2022 e 2023.

O jogador sofreu com uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e ficou fora da Copinha de 2024. Recuperado, ganhou protagonismo na competição de juniores em 2025, quando o Corinthians perdeu a decisão para o São Paulo por 3 a 2, no Pacaembu.

Ao todo, Kauê acumula 81 partidas pela equipe sub-20 e 13 jogos pelo time sub-17.

Cabeça na decisão

O Corinthians se prepara para a final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (27), o Timão enfrenta o Palmeiras, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube alvinegro tem a vantagem do empate para sair com o título.