A aeronave que transportava Richard Ríos, do Palmeiras, e Ángel Romero, do Corinthians, de volta ao Brasil, depois do jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas, apresentou problemas durante o pouso em Manaus e precisou ser substituída.

Ambos os atletas estavam em Barranquilla para o confronto entre Colômbia e Paraguai, que terminou empatado em 2 a 2. O meio-campista do Verdão foi titular e atuou durante os 90 minutos, enquanto o atacante do Timão entrou durante a segunda etapa. A informação foi divulgada inicialmente pela "Rádio Coringão" e confirmada pelo Lance!.

A parada em Manaus já estava prevista no cronograma de viagem, mas, por precaução, a empresa responsável optou pela troca do avião, o que atrasou a chegada da dupla ao país.

Palmeiras e Corinthians encerram os trabalhos para a decisão nesta tarde. Segundo apuração da reportagem, Romero participará das atividades no Parque São Jorge. O Verdão, por sua vez, não confirmou a presença do meia. Se o clube fornecer novidades sobre o atleta, a nota será atualizada.

Romero vestiu a braçadeira de capitão no confronto de ida entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, pela decisão do Campeonato Paulista (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Corinthians e Palmeiras disputam título do Paulistão

Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras no jogo de ida, no Allianz Parque, as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), pelo segundo duelo da final.

Em busca do tetracampeonato estadual, o time de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado dá o título ao Corinthians.