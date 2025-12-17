Prestes a completar marca, Garro é trunfo do Corinthians para decisão
Meia deve retornar ao time titular após quatro jogos
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians encara o Vasco nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Dorival Júnior conta com força máxima para a decisão, e Garro, em noite especial, deve retornar ao time titular.
Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil
Onde Assistir
Corinthians encerra preparação para decisão; veja a provável escalação
Corinthians
CBF altera horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians
Todos Esportes
O argentino completará 100 jogos pelo Timão justamente na final contra o Vasco. Contratado no início de 2024, Garro soma 15 gols e 21 assistências pelo Corinthians. Recuperado de um estiramento na panturrilha, o meia deve voltar à equipe titular após quatro partidas.
Nos confrontos contra o Cruzeiro, Garro ainda não reunia condições físicas ideais e iniciou as duas partidas no banco de reservas. Na ocasião, Dorival Júnior optou por povoar o meio de campo com quatro volantes: José Martínez, Maycon, Carrillo e Breno Bidon.
Na ida, no Mineirão, o Corinthians venceu por 1 a 0. Na volta, o Timão perdeu por 2 a 1, na Neo Química Arena, mas garantiu a vaga nas penalidades, Garro converteu uma das cobranças. Em ambos os jogos, o meia entrou no segundo tempo e tornou a equipe mais ofensiva. Foi dele o cruzamento que originou o gol de Bidu em Itaquera. Na etapa final contra o Cruzeiro, o Timão finalizou 12 vezes.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
- Destaco o profissionalismo, a postura que o Garro teve em assumir, como capitão, de jogar por 15 ou 20 minutos, independentemente de como ele estaria - disse Dorival Júnior após a classificação sobre o Cruzeiro.
A tendência é que o Timão entre em campo com: O Corinthians deve ser escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.
Decisão para o Corinthians
A partida de ida da final será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão chegou à final após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. A volta será no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias