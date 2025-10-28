Palermo supera marcas de Vojvoda e Paiva no Fortaleza; entenda

Lutando contra o rebaixamento, o Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0 no sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. No torneio, o técnico Martín Palermo já superou uma marca dos dois últimos treinadores do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Isso porque Palermo atingiu 12 pontos em oito jogos neste Brasileirão, ultrapassando a quantidade obtida por Juan Pablo Vojvoda (dez em 13 partidas). Além disso, os números já superavam Renato Paiva (cinco em oito duelos). O aproveitamento do atual comandante é de 50%.

Palermo foi contratado pelo time do Pici no início de setembro, com a difícil missão de evitar a queda para a Série B. Caso cumpra o objetivo, o argentino terá seu contrato automaticamente renovado, como garante uma cláusula no acordo.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza vence o Flamengo e respira na luta contra o Z4 da Série A

Martín Palermo, técnico do Fortaleza, em entrevista coletiva após vitória sobre o Flamengo (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Os triunfos vieram sobre Vitória, Sport, Juventude e Flamengo. As derrotas aconteceram diante de Palmeiras, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. O argentino ainda não empatou nenhuma de suas partidas no comando do Tricolor.

Em seu próximo jogo, o Fortaleza terá um importante reencontro. O adversário será o Santos de Vojvoda, que trava a mesma briga contra o rebaixamento. Caso vença a partida, é possível que o Leão fique a dois pontos de deixar o Z4. Na rodada seguinte, o embate será contra o rival Ceará.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza é eficiente e aproveita erros do Flamengo em vitória

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fortaleza voltará a campo na próxima segunda-feira (3), fora de casa, diante do Santos. O embate pelo Brasileirão terá início às 20h (de Brasília). Considerando as posições das equipes na tabela, tal confronto será decisivo na luta contra o rebaixamento.