Luciano e promessa de Cotia viram desfalques do São Paulo contra o Vasco

O São Paulo terá duas novas preocupações contra o Vasco: as baixas de Luciano e Maik. Titulares contra o Bahia, com destaque para o camisa 10, a dupla levou o terceiro cartão amarelo e agora terá que cumprir suspensão contra o Vasco, em jogo que acontece no domingo (2) em São Januário.

A ausência de Luciano surge como um problema maior para o Tricolor. Contra o Bahia, foi destaque ao abrir o placar na vitória por 2 a 0. O jogador chegou ao centésimo gol com a camisa da equipe e está ocupando o posto de artilheiro com 15 marcados na temporada, ultrapassando André Silva e sendo uma das salvações de Hernán Crespo em uma situação tão delicada no setor ofensivo. Sem Calleri, André, Ryan e Dinenno, o argentino precisa lidar com o que tem em mãos.

No momento, uma alternativa seria utilizar Ferreirinha em seu lugar, podendo ser dupla de nomes como Gonzalo Tapia ou Lucas Moura - que foi titular nos últimos dois confrontos da equipe.

Quanto a Maik, a promessa de Cotia foi titular na lateral-direita. Sem Cédric, que lida com uma fratura no pé e só deve retornar na ausência completa de dores, restou Maik e Maílton, os dois com características diferentes.

Contra o Bahia, a escolha foi a cria da base. Se Cédric não retornar a tempo, o que será avaliado durante a semana, Maílton será a única opção.

Luciano marcou um gol e deu uma assistência contra o Bahia. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo monitora lesionados

O começo desta semana do São Paulo foi reservado para trabalhos regenerativos e para acompanhar atletas que ainda estão em tratamento. A partir de quarta-feira, dia 29, o elenco volta a treinar de olho no Vasco. A equipe viaja no sábado, durante a noite.

Nesta semana, o Tricolor deve monitorar a situação de alguns lesionados. Rafael Tolói é o mais propenso a retornar. Porém, o time lida com mais baixas, algumas mais distantes de um retorno.

Wendell (ruptura da fáscia plantar), Cédric Soares (fratura em dedo do pé), Luan (adutor da coxa), Oscar (lesão muscular na panturrilha), Calleri, André Silva, Ryan Francisco e Dinenno (joelho) seguem fora, ao menos que surja alguma mudança durante a semana.