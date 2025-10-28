Venda de Nestor ao Bahia pode ajudar o São Paulo a abater dívida; entenda

O São Paulo está próximo de negociar Rodrigo Nestor em definitivo com o Bahia. Emprestado ao Esquadrão até o final do ano, já existem sinalizações de interesse. Como o Lance! antecipou, essa proposta já existia informalmente, faltando somente uma fechada.

continua após a publicidade

Porém, o que chama atenção é como a venda de Nestor pode ajudar o Tricolor Paulista a abater dívida com o Grupo City - que engloba o Bahia.

O valor fixado de Rodrigo Nestor gira em torno dos 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões, na cotação atual). Existiria uma possibilidade do Bahia tentar negociar e diminuir este valor. Há uma cláusula no empréstimo que prevê compra obrigatória caso metas sejam atingidas. Porém, independente se Nestor bater ou não, o interesse do Bahia segue sinalizado.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A questão envolvendo a dívida do São Paulo diz respeito ao valor que o time deve ao Grupo City em cima da compra de Nahuel Ferraresi, que aconteceu em 2024. O Tricolor Paulista fechou a negociação por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões) e parcelou em três anos.

continua após a publicidade

➡️Bahia quer manter Rodrigo Nestor, e São Paulo pode receber valor milionário

Rodrigo Nestor tem a confiança de Rogério Ceni (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Rodrigo Nestor tem a confiança de Rogério Ceni

Rodrigo Nestor se tornou uma peça de confiança de Rogério Ceni no Bahia. Ídolo do São Paulo e herói do título da Copa do Brasil de 2023, se adaptou rapidamente na equipe nordestina.

Inclusive, está próximo de garantir a artilharia do time na temporada. Com a camisa do Esquadrão, são quatro gols, só está atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco).

continua após a publicidade

Ao levar em conta toda a temporada, Nestor tem sete bolas nas redes em 44 jogos e só está atrás de Willian José, Lucho Rodríguez, Tiago e Erick Pulga.