Internacional

As contas do Internacional para escapar da zona de rebaixamento

Colorado precisa de pelo menos nove pontos em 24 para não cair

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 28/10/2025
08:30
Ramón Díaz, técnico do Internacional
imagem cameraRamóns Díaz e sua inseparável prancheta em treino do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Ele está logo ali. Quatro pontos ou duas posições abaixo. É para lá, o Z4, que os colorados tanto olham há algumas rodadas - mais exatamente depois de duas derrotas seguidas. Por isso, é preciso estar atento às contas do Internacional para escapar da zona de rebaixamento. Pelos cálculos, o Colorado tem oito jogos, ou 24 pontos. Para não cair, o Alvirrubro precisa de pelo menos nove pontos. E tem jogos contra adversários direto.

O Inter volta a campo domingo (2), contra o Atlético-MG, um dos adversários na luta da parte de baixo da tabela.

As contas do Internacional

O time de Ramón e Emiliano Díaz está com 35 pontos, na 15ª colocação da tabela. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, é 45. Mas é possível não cair com 44. Por isso, pelo menos nove pontos são necessários. O problema é que com a derrota para o Fluminense, as chances pioraram.

Antes do enfrentamento no Maracanã, o percentual de queda era 7,5%, segundo dados calculados pela UFMG a cada rodada. Após o 1 a 0 de sábado (25), o índice subiu para 10,2%. Dois times que estavam na briga na parte de baixo da tabela – Corinthians (de 5,1% para 0,9%) e Grêmio (de 4% para 0,8%) – se afastaram, quase definitivamente.

Os nove na luta

1 - Sport99,8%99,9%

2 - Juventudde

89,4%

93,8%

3 - Fortaleza

90,4%

78,8%

4 - Vitória

43,6%

57,9%

5 - Santos

34,5%

35,4%

6 - Internacional

7,5%

10,2%

7 - Ceará

6,3%

9,7%

8 - Bragantino

4,7%

8,5%

9 - Altético-MG

12,8%

3,9%

A tabela de jogos do Inter

Na tabela dos jogos que faltam para o Colorado, cinco são contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Galo, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino. As outras três partidas são contra Bahia, Vasco e São Paulo.

Desses rivais, Leão da Barra e Peixe estão abaixo do Alvirrubro na tabela. Dois, Atlético e Bragantino têm 36 pontos. O Ceará tem os mesmos 35.

Os jogos colorados

  • 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG
  • 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
  • 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
  • 10/11 a 18/11 – Data FIFA
  • 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
  • 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
  • 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
Samuel Xavier, do Fluminense, supera Ivan, do Internacional
Ivan não consegue salvar gol de Samuel Xavier (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

