As contas do Internacional para escapar da zona de rebaixamento
Colorado precisa de pelo menos nove pontos em 24 para não cair
Ele está logo ali. Quatro pontos ou duas posições abaixo. É para lá, o Z4, que os colorados tanto olham há algumas rodadas - mais exatamente depois de duas derrotas seguidas. Por isso, é preciso estar atento às contas do Internacional para escapar da zona de rebaixamento. Pelos cálculos, o Colorado tem oito jogos, ou 24 pontos. Para não cair, o Alvirrubro precisa de pelo menos nove pontos. E tem jogos contra adversários direto.
O Inter volta a campo domingo (2), contra o Atlético-MG, um dos adversários na luta da parte de baixo da tabela.
As contas do Internacional
O time de Ramón e Emiliano Díaz está com 35 pontos, na 15ª colocação da tabela. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, é 45. Mas é possível não cair com 44. Por isso, pelo menos nove pontos são necessários. O problema é que com a derrota para o Fluminense, as chances pioraram.
Antes do enfrentamento no Maracanã, o percentual de queda era 7,5%, segundo dados calculados pela UFMG a cada rodada. Após o 1 a 0 de sábado (25), o índice subiu para 10,2%. Dois times que estavam na briga na parte de baixo da tabela – Corinthians (de 5,1% para 0,9%) e Grêmio (de 4% para 0,8%) – se afastaram, quase definitivamente.
Os nove na luta
|1 - Sport
|99,8%
|99,9%
2 - Juventudde
89,4%
93,8%
3 - Fortaleza
90,4%
78,8%
4 - Vitória
43,6%
57,9%
5 - Santos
34,5%
35,4%
6 - Internacional
7,5%
10,2%
7 - Ceará
6,3%
9,7%
8 - Bragantino
4,7%
8,5%
9 - Altético-MG
12,8%
3,9%
A tabela de jogos do Inter
Na tabela dos jogos que faltam para o Colorado, cinco são contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Galo, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino. As outras três partidas são contra Bahia, Vasco e São Paulo.
Desses rivais, Leão da Barra e Peixe estão abaixo do Alvirrubro na tabela. Dois, Atlético e Bragantino têm 36 pontos. O Ceará tem os mesmos 35.
Os jogos colorados
- 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG
- 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
