A Conmebol anunciou mudança na Libertadores a partir das quartas de final: os árbitros explicarão ao vivo as decisões tomadas após consulta do VAR. O objetivo da entidade máxima do futebol sul-americano é garantir "clareza, confiança e transparência", conforme publicado em nota nesta segunda-feira (25). Confira na íntegra abaixo.

continua após a publicidade

"A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) dá mais um passo histórico em seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento da arbitragem sul-americana.

Após seu uso bem-sucedido na final da CONMEBOL Recopa 2024 no Estádio do Maracanã, a ferramenta do Referee’s Announcement of VAR Decisions (anúncio ao vivo das decisões do VAR) será implementada pela primeira vez a partir das quartas de final da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sudamericana.

continua após a publicidade

Com esta inovação, o árbitro principal explicará ao vivo, tanto para o público no estádio quanto para os milhões de torcedores que acompanham as transmissões, a decisão tomada após uma revisão VAR. Uma medida que visa aproximar o jogo das pessoas, reforçar a clareza e transmitir confiança em cada decisão.

Aprovado pela IFAB e pela FIFA, este procedimento representa um novo marco para a arbitragem no continente e reflete o espírito de modernização que orienta a CONMEBOL em todos os seus torneios.

continua após a publicidade

As quartas de final da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sudamericana serão disputadas entre 17 e 26 de setembro de 2025, o que torna o cenário perfeito para que esta ferramenta comece a ser aplicada de forma contínua nos torneios de clubes mais importantes do continente."

Árbitro da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, Facundo Tello, indo na direção da cabine do VAR (Foto: Juan Mabromata/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confrontos das quartas de final da Libertadores

Jogos

São Paulo (Brasil) x LDU (Equador)

River Plate (Argentina) x Palmeiras (Brasil)

Velez (Argentina) x Racing (Argentina)

Estudiantes (Argentina) x Flamengo (Brasil)

Datas

Ida - 16 a 18 de setembro

Volta - 23 a 25 de setembro