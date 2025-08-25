menu hamburguer
Conmebol anuncia novidade na Libertadores a partir das quartas de final

Flamengo, Palmeiras e São Paulo terão jogos impactados por nova medida

Taça da Libertadores, onde assistir e datas
imagem cameraA sonhada taça da Libertadores (Foto: Carl de Souza/AFP)
Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
22:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol anunciou mudança na Libertadores a partir das quartas de final: os árbitros explicarão ao vivo as decisões tomadas após consulta do VAR. O objetivo da entidade máxima do futebol sul-americano é garantir "clareza, confiança e transparência", conforme publicado em nota nesta segunda-feira (25). Confira na íntegra abaixo.

"A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) dá mais um passo histórico em seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento da arbitragem sul-americana.

Após seu uso bem-sucedido na final da CONMEBOL Recopa 2024 no Estádio do Maracanã, a ferramenta do Referee’s Announcement of VAR Decisions (anúncio ao vivo das decisões do VAR) será implementada pela primeira vez a partir das quartas de final da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sudamericana.

Com esta inovação, o árbitro principal explicará ao vivo, tanto para o público no estádio quanto para os milhões de torcedores que acompanham as transmissões, a decisão tomada após uma revisão VAR. Uma medida que visa aproximar o jogo das pessoas, reforçar a clareza e transmitir confiança em cada decisão.

Aprovado pela IFAB e pela FIFA, este procedimento representa um novo marco para a arbitragem no continente e reflete o espírito de modernização que orienta a CONMEBOL em todos os seus torneios.

As quartas de final da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sudamericana serão disputadas entre 17 e 26 de setembro de 2025, o que torna o cenário perfeito para que esta ferramenta comece a ser aplicada de forma contínua nos torneios de clubes mais importantes do continente."

Árbitro da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, Facundo Tello indo na direção da cabine do VAR
Árbitro da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, Facundo Tello, indo na direção da cabine do VAR (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Confrontos das quartas de final da Libertadores

Jogos
São Paulo (Brasil) x LDU (Equador)
River Plate (Argentina) x Palmeiras (Brasil)
Velez (Argentina) x Racing (Argentina)
Estudiantes (Argentina) x Flamengo (Brasil)

Datas
Ida - 16 a 18 de setembro
Volta - 23 a 25 de setembro

