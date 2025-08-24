menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Grêmio homenageia bicampeões da Libertadores pelos 30 anos da conquista

Heróis de 1995 receberam camiseta personalizada e deram volta olímpica com a taça

Heróis de 1995 na homenagem pelos 30 anos do bicampeonato da Libertadores do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraHeróis de 1995 na homenagem pelos 30 anos do bicampeonato da Libertadores do Grêmio. (Foto: Richard Dücker/Grêmio FBPA)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 24/08/2025
07:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Se, dentro de campo, o Grêmio frustrou seus torcedores ao empatar em 0 a 0 com o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o motivo de celebração, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, na noite de sábado (23), foi a homenagem aos bicampeões da Libertadores. No próximo sábado (30), a segunda das três conquistas da América do Sul do Tricolor Gaúcho completará 30 anos.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Nove campeões em 1995 participaram da homenagem na Arena do Grêmio. Foram eles os jogadores Alexandre Xoxó, André Vieira, Arílson, Carlos Alberto, Carlos Miguel e Rafael Jacques, o treinador Felipão, o preparador de goleiros Mazaropi e o dirigente César Pacheco.

Campeões receberam camiseta alusiva aos 30 anos do bicampeonato da Libertadores

A celebração começou cerca de uma hora e meia antes da bola rolar para Grêmio e Ceará. Na zona mista da Arena do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, os vice-presidentes do Conselho de Administração, José Carlos Duarte e Fábio Floriani, e o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, entregaram aos homenageados camisetas de visitante do Grêmio, versão 2025, com o patch alusivo aos 30 anos do bicampeonato da Libertadores.

Camiseta do Grêmio com o patch dos 30 anos do Bi da América. (Foto: Richard Dücker/Grêmio FBPA)

— Relembrar o Bicampeonato da Libertadores é manter viva a memória de uma das maiores conquistas do nosso Clube. Esses ídolos representam a raça, a entrega e a grandeza do Grêmio. É uma honra poder homenageá-los diante da nossa torcida e reforçar o orgulho que todos nós sentimos ao vestir a camisa tricolor — destacou o presidente Alberto Guerra.

No intervalo do jogo entre Grêmio e Ceará, os campeões de 1995 foram ao gramado da Arena do Grêmio. Nos telões, foi mostrado vídeo relembrando a campanha do bicampeonato da América. Na sequência, com a taça da Libertadores, os homenageados realizaram volta olímpica.

Heróis do Bi da América do Grêmio com a taça da Libertadores no gramado da Arena do Grêmio. (Foto: Richard Drücker/Grêmio FBPA)

