Se, dentro de campo, o Grêmio frustrou seus torcedores ao empatar em 0 a 0 com o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o motivo de celebração, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, na noite de sábado (23), foi a homenagem aos bicampeões da Libertadores. No próximo sábado (30), a segunda das três conquistas da América do Sul do Tricolor Gaúcho completará 30 anos.

Nove campeões em 1995 participaram da homenagem na Arena do Grêmio. Foram eles os jogadores Alexandre Xoxó, André Vieira, Arílson, Carlos Alberto, Carlos Miguel e Rafael Jacques, o treinador Felipão, o preparador de goleiros Mazaropi e o dirigente César Pacheco.

Campeões receberam camiseta alusiva aos 30 anos do bicampeonato da Libertadores

A celebração começou cerca de uma hora e meia antes da bola rolar para Grêmio e Ceará. Na zona mista da Arena do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, os vice-presidentes do Conselho de Administração, José Carlos Duarte e Fábio Floriani, e o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, entregaram aos homenageados camisetas de visitante do Grêmio, versão 2025, com o patch alusivo aos 30 anos do bicampeonato da Libertadores.

Camiseta do Grêmio com o patch dos 30 anos do Bi da América. (Foto: Richard Dücker/Grêmio FBPA)

— Relembrar o Bicampeonato da Libertadores é manter viva a memória de uma das maiores conquistas do nosso Clube. Esses ídolos representam a raça, a entrega e a grandeza do Grêmio. É uma honra poder homenageá-los diante da nossa torcida e reforçar o orgulho que todos nós sentimos ao vestir a camisa tricolor — destacou o presidente Alberto Guerra.

No intervalo do jogo entre Grêmio e Ceará, os campeões de 1995 foram ao gramado da Arena do Grêmio. Nos telões, foi mostrado vídeo relembrando a campanha do bicampeonato da América. Na sequência, com a taça da Libertadores, os homenageados realizaram volta olímpica.

