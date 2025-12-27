Igor Felisberto projeta a Copinha e mantém foco no sonho do profissional no São Paulo

Igor Felisberto atendeu o Lance! nesta sexta-feira (26) e falou sobre as projeções do São Paulo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa na virada do ano. Na mira do elenco profissional e com contrato renovado até 2029, o jogador comentou as expectativas para a competição e o sonho de atuar no time principal.

- Foi uma temporada muito importante para mim, falando de questões individuais, em que consegui ter bastante minutagem, fazer ótimos jogos e evoluir bastante. Sobre a expectativa no profissional, acredito que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, trabalhar ao máximo aqui, com muita dedicação, para quando a oportunidade chegar, estar preparado - disse o jogador.

Na lista dos 30 relacionados para a competição, o lateral-direito aparece como um dos nomes mais experientes e é visto internamente como uma das principais opções da posição. Entre os convocados, há atletas da atual geração do sub-20 e também jogadores mais jovens, nascidos em 2009, que ainda pertencem ao sub-17.

- A gente tenta passar confiança e tranquilidade. Existe a pressão por termos sido campeões no último ano, mas é um campeonato muito importante, que não deixa de ser aquilo que a gente faz a vida toda. Então é manter a tranquilidade para fazer uma grande Copinha e, se Deus quiser, buscar o bicampeonato - contou.

Igor Felisberto também foi questionado sobre a Copinha como uma possível vitrine para o futuro. O jogador reforçou o foco no trabalho diário e no processo de evolução.

- Não tem como negar que é um sonho estar no profissional, acho que é o sonho de qualquer atleta que está aqui. Mas, como eu disse, o mais importante é fazer o que está ao nosso alcance, trabalhar muito para, quando a oportunidade aparecer, estar preparado para aproveitar e permanecer lá em cima - completou.

(Foto: Divulgação)

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19

Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45

São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h

Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h

Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15

Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30