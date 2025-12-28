Copinha: herói do último título do São Paulo, Paulinho revela conselhos de Crespo

Paulinho foi um dos destaques da conquista do São Paulo na última Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador quem foi o herói do título contra o Corinthians, ainda no começo de 2025. As suas atuações de destaque também começaram a chamar atenção do time profissional, que rendeu algumas convocações da equipe de Hernán Crespo.

Cria de Cotia, também estará presente na disputa da Copinha este ano, que abre o ano de 2026. Passada a Copinha, é um dos nomes cotados para começar a ser elencado de vez no profissional. Durante o Media Day da competição, que aconteceu em Cotia, o jogador atendeu ao Lance! e falou sobre suas projeções, revelando que recebeu boas dicas de Hernán Crespo durante o ano.

- O professor Crespo ajudou bastante, principalmente comigo, que jogo na posição dele. Ele passou algumas dicas importantes. Se eu conseguisse jogar pelo menos um pouco do que ele jogou, já estaria ótimo. Ele ajudou muito nesse processo. Foram mais dicas de posicionamento, essas coisas do jogo mesmo. Ele também falou para a gente que, quando não tiver tantos minutos no profissional, é importante descer para a base com a mesma ambição, para estar sempre preparado quando surgir a oportunidade lá em cima - contou Paulinho.

Como dito, foi essencial na conquista do último ano. Paulinho explicou também como ele acha que isso reflete nos seus próximos passos, pensando agora na edição de 2026.

- Se eu pudesse, já tinha assinado tudo igual ao ano passado. Mas agora é uma nova competição, com alguns companheiros novos. Sigo muito focado, com a mesma ambição do ano passado. Meu objetivo é fazer uma grande Copinha e subir para o profissional, esse é o meu foco principal - completou,

São Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19

Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45

São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h

Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h

Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15

Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30