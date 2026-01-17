Ibrachina vence o Internacional e enfrentará o Palmeiras nas quartas da Copinha
Time paulista está classificado pela primeira vez para as quartas de final da competição de base
Pela primeira vez na história o Ibrachina está classificado para as quartas de final da Copinha. O time da capital paulista venceu o Internacional por 2 a 1 na tarde deste sábado (17), com gols marcados por Nathan Yuri e Luiz Fernando pelo time classificado, enquanto João Miranda anotou o tento Colorado. Com resultado, a equipe de São Paulo enfrentará um rival local, o Palmeiras, na próxima fase do torneio.
O Internacional se despede nas oitavas e final e perde a chance de se isolar como o segundo maior vencedor da Copinha. O time gaúcho é pentacampeão empatado com o São Paulo, que chegou ao quinto título em 2025 e empatou com o Inter. O líder do ranking é o Corinthians, com 11 taças.
O duelo entre Ibrachina e Palmeiras será na segunda-feira (20), ainda sem horário definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Pela chave definida do torneio, uma possível semifinal para a dupla paulista pode ter o São Paulo, atual campeão, Red Bull Bragantino, Botafogo ou Itaquaquecetuba como adversário.
Apesar da classificação, o Ibrachina teve uma baixa importante durante o jogo. Natha Yuri, autor de um dos gols, sofreu uma lesão grave no braço após cair de mal jeito em disputa de bola e saiu de ambulância da Ibrachina Arena, estádio que fica no bairro da Mooca, em São Paulo.
Como foi Ibrachina x Internacional
O time do Ibrachina foi dominante em boa parte do duelo contra o Internacional. Logo aos dois minutos, o time da casa assustou com finalização de GB da entrada da área, mas passou por cima. O Inter teve sua primeira chance aos 21 minutos de jogo, quando Esley, da entrada da grande área, acertou um bom chute na meta de Gabriel Sena, que defendeu no canto.
Aos 29, Vicente Garcia acertou a trave após boa cabeçada no gol de Felipe Sírio. O jogo seguiu truncado no restante da primeira etapa, com leve vantagem do Ibrachina. Ao final do dos primeiros 45 minutos, o Colorado quase abriu o placar em cobrança de falta de Jonathan, mas Sena voltou a fazer boa defesa para o time paulista.
Após um primeiro tempo sem gols, a rede balançou três vezes na segunda etapa. Logo aos seis minutos, o Ibrachina abriu a contagem com Nathan Yuri, que aproveitou uma sobra de bola na área e finalizou forte na meta. A bola ainda desviou antes de entrar e colocou os mandantes na frente.
O Internacional buscou o empate com João Miranda e contou com uma falha pontual de Gabriel Sena. O goleiro do Ibrachina tentou encaixar a bola após cruzamento, mas deu rebote e o zagueiro conseguiu finalizar e colocar 1 a 1 no placar aos 18 minutos.
O Colorado seguiu pouco inspirado após o empate e não pressionou o rival para tentar virar a partida. O gol da classificação do Ibrachina veio cinco minutos depois com Luiz Fernando, que marcou belo gol com finalização de média distância. O lateral dominou no peito o cruzamento de Enrico e pegou de bate-pronto na bola, sem chances para Felpe Sírio.
Na reta final do jogo, Nathan Yuri caiu por cima do braço em disputa de bola e teve uma fratura grave no local. A ambulância foi solicitada e o atendimento durou quase dez minutos, o que fez a arbitragem adicionar um longo tempo extra ao fim dos 45 minutos. Mesmo assim, o Inter pouco pressionou e não assustou o Ibrachina com um possível gol de empate. Fim de jogo e classificação histórica da equipe paulista na Copinha.
✅Ficha técnica
IBRACHINA-SP 2 X 1 INTERNACIONAL
OITAVAS DE FINAL DA COPINHA
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília);
📍 Local: Ibrachina Arena, São Paulo
🥅 Gols: Nathan Yuri (6' 2T) e Luiz Fernando (26' 2T) (Ibrachina) | João Miranda (18 '2T) (Internacional)
🟨 Cartões amarelos: Pimenta, Aranha, Juliano, Rocha (Palmeiras) | Kauan, Matheus Rocha (Ituano)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
IBRACHINA (Renato Souza)
Gabriel Sena, GB, Luiz Fernando, Kauan Christian; Mateus Romero, Enzo Bettin, Nathan Yuri, Rodrigo Ramos; Enrico Bernardes, Kleiton Oliveira e Vicente Garcia.
INTERNACIONAL (Mario Jorge)
Felipe Sírio, Esley, João Dalla Corte e João Miranda; Jonathan, Edson, Lorenzo Vaghetti e Jonathan; Eduardo, Ryan e Gustavo Ulguim.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Guilherme Drbochlaw
🚩 Assistentes: Guilherme Victor Pereira Francisco e Vladimir Nunes da Silva
📺VAR: Julio Americo Corazza Palacio
