Palmeiras vence Ituano e garante vaga nas quartas de final da Copinha

Em Barueri, o Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu o Ituano por 3 a a pelas oitavas de final da Copinha. Os gols foi marcados por Luis Saboia, ainda nos dez minutos de jogo, e Victor Gabriel e Sorriso, no segundo tempo. Matheus Rocha descontou aos 50 minutos da etapa final. Classificado para as quartas, o Verdão enfrentará o vencedor Internacional e Ibrachina, que se enfrentam logo mais neste sábado (17).

O Palmeiras volta a fazer uma campanha entre os oito melhores do torneio, mesma fase alcançada em 2025, após ter caído precocemente em 2024 no primeiro mata-mata. O clube tem, no total, dois títulos da Copinha, conquistados em sequência nas temporadas 2022 e 2023.

O duelo das quartas de final está marcado para segunda-feira (19). O lado da chave do mata-mata pode colocar Palmeiras e São Paulo frente a frente numa eventual semifinal, repetindo o confronto da final da Copa do Brasil Sub-20 de 2024, vencida pelo tricolor paulista.

Palmeiras venceu o Ituano pelas oitavas de final da Copinha. (Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)

Como foi Palmeiras x Ituano na Copinha

O Palmeiras iniciou a partida controlando o ritmo em campo e pressionando a equipe do Ituano em campo de defesa. O alviverde não precisou de muitas investidas até balançar as redes logo aos dez minutos. Após cobrança de lateral de André Lucas para a áreas, a bola foi mal rebatida pela defesa do Ituano e sobrou para o lateral Luis Sabóia, que mandou uma bomba estufar as redes e abrir o placar.

O Ituano tentou competir e pressionar o Palmeiras, mas com a bola rolando não foi tão efetivo. Em bolas paradas, a equipe até se aproximou da meta do goleiro Aranha, mas sem perigo efetivo. Em outras oportunidades, o alviverde tentou finalização com o atacante Victor Gabriel, que mandou por cima do travessão na primeira tentativa, aos 25 minutos.

Na segunda chance, Victor Gabriel recebeu passe de Gabriel Marques após o companheiro roubar a bola na saída de jogo do Ituano. O camisa 11 não perdoou o vacilo e saiu cara a cara com o goleiro rival para bater rasteiro e ampliar o placar. 2 a 0.

Na segunda etapa, o panorama do jogo não mudou, apesar do Ituano ter tido chances mais claras. O Palmeiras continuou bastante superior na partida e, logo aos oito minutos, Sorriso cobrou falta na diagonal e Pimenta cabeceou na segunda trave para o meio, com toque de Juan Gabriel no poste.

Logo depois, aos 11 minutos, o Palmeiras quase faz um belo gol com Juan Gabriel, mais uma vez. O atacante deu um chapéu no rival e pegou de bate-pronto na bola, que saiu reta no meio da meta do goleiro do Ituano.

Aso 38 minutos, Juliano anotou mais um. O Palmeiras fez boa triangulação na frente da grande área do Ituano e, em velocidade, chegou com o atacante cara a cara na meta de Gabriel Marques, que finalizou forte no alto e fechou a contagem palmeirense. O camisa 7, Sorriso, foi eleito o melhor em campo.

No último lance do jogo, o Ituano descontou e conseguiu furar a meta do Palmeiras após chances espaçadas durante o duelo. Matheus Rocha pegou a sobra após bate e rebate na grande área e ficou livre para colocar a bola nas redes. Fim de jogo e 3 a 1 no placar da Arena Barueri.

✅Ficha técnica

PALMEIRAS 3 X 1 ITUANO-SP

OITAVAS DE FINAL DA COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 10h (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, Barueri

🥅 Gols: Luis Sabóia (10' 1T), Victor Gabriel (34' 1T) e Sorriso (38' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Pimenta, Aranha, Juliano, Rocha (Palmeiras) | Kauan, Matheus Rocha (Ituano)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Lucas Andrade)

Aranha; Luis Sabóia, Pimenta, Robson e André Lucas; Rafael Coutinho, Antônio Marcos e Victor Gabriel; Sorriso, João Paulo e Juan Gabriel. Técnico: Lucas Andrade.

ITUANO (Guilherme Bellangero)

Gabriel Marques, JP, GW, Eduardo, Matheus Rocha e Izidoro; Kauan, Malheiros e Stefanello; Bruninho e Gui Miranda

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Aparecido Pereira Bueno

🚩 Assistentes: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Giovanni Crescêncio

📺VAR: Leonardo de Jesus Sampaio