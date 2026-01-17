Autor do terceiro gol na vitória do Palmeiras em cima do Ituano pela Copinha neste sábado (17), o atacante Juliano iniciou sua trajetória no futebol muito distante das funções que hoje desempenha no alviverde. Após anotar o terceiro gol da equipe na Arena Barueri, o camisa 19 contou que atuou como goleiro de futsal e só trocou para jogador de linha após uma coincidência em jogo da sua equipe.

Natural de Dracena, interior de São Paulo, o jovem de 17 anos chegou ao Verdão já como uma promessa ofensiva. Antes, jogou pelo Oeste Paulista, mas assinou seu primeiro contrato com o Red Bull Bragantino, onde jogou de 2023, no sub-15, até 2024, no sub-17. Depois, se transferiu para o Verdão.

Assim como boa parte dos jogadores de futebol, Juliano também passou pelo futsal, modalidade que permitiu fazer a transição do gol para a linha. A mudança de posição aconteceu em uma partida onde um atleta da linha não pôde atuar, o que fez o ex-arqueiro a mudar de função na quadra.

- Quando eu era menor, tinha uns oito ou nove anos, gostava de pegar no gol no futsal. E teve um campeonato que eu estava no gol, mas me pediram jogar na linha. E aí eu joguei na linha, fui bem, e depois dei sequência e comecei a treinar de centroavante - afirmou Juliano, que inda brincou sobre o "peso" que se livrou ao trocar de posição.

- Vai toda [responsabilidade] para o goleiro. Qualquer coisa é do goleiro, né? Um gol sofrido é culpa do goleiro e o centroavante tem menos o que fazer. O objetivo é fazer só o gol e não tem que defender, fazer o que os goleiros fazem - completou.

Juliano marcou gol em Palmeiras 3 x 1 Ituano

O gol de Juliano fechou a contagem do Palmeiras na vitória em cima do Ituano, em jogo válido pelas oitavas de final da Copinha. Disputado na Arena Barueri, a partida classificou o alviverde para as quartas de final. Agora, o time aguarda o vencedor de Internacional e Ibrachina.

O lateral Luis Saboia e o atacante Victor Gabriel marcaram os outros gols da partida. Matheus Rocha descontou para o Ituano. O Palmeiras volta a fazer uma campanha entre os oito melhores do torneio, mesma fase alcançada em 2025, após ter caído precocemente em 2024 no primeiro mata-mata. O clube tem, no total, dois títulos da Copinha, conquistados em sequência nas temporadas 2022 e 2023.