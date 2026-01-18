Conheça o Guanabara City, projeto social que virou potência na base e sensação da Copinha

Em sua primeira participação na Copinha, a equipe do Guanabara City-GO fez história e conquistou uma vaga entre os oito melhores da principal competição de base do país. O desempenho no torneio reflete um histórico recente de crescimento da equipe, que deixou para trás o Vasco no mata-mata, além de ter ficado na primeira posição do seu grupo na disputa com o cruz-maltino. Agora, duela com o Cruzeiro em busca da classificação para as semifinais.

Atuante no futebol profissional e de base desde 2020, o Guanabara City nasce de um projeto social na cidade de Goiânia, que tem mais de duas décadas de história. Em 1999, no Jardim Guanabara, um dos maiores bairros da capital goiana, nasceu o programa voltado para a formação de crianças e adolescentes através do futebol.

A gestão do projeto, que segue um modelo de empresa, ajudou a equipe a caminhar para a profissionalização de suas atividades. Quando iniciou as atividades profissionais e na base, adotou o nome composto Guanabara City, fazendo referência à palavra "cidade", que é "city" em inglês. Hoje, um dos principais investidores do clube é o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio.

O grande objetivo do clube continua sendo a formação de jovens talentos. A equipe segue realizando uma série de peneiras para a captação de novos jogadores em Goiânia e tem tido sucesso nas competições base no pouco tempo de atuação. Em 2025, o time sub-20 foi vice-campeão do Campeonato Goiano da categoria, o que classificou a equipe para a Copinha 2026.

No futebol profissional, o Guanabara City ainda dá passos lentos, principalmente pela necessidade de investimentos mais robustos e um nível mais competitivo dos rivais. O clube atualmente está na terceira divisão do Campeonato Goiano e, em 2024, chegou perto do acesso, quando caiu nas semifinais.

Carlos Vinícius iniciou no projeto social do Guanabara City

Carlos Vinícius, atacante do Grêmio e que tem passagens por clubes como o Tottenham e o Fulham, da Inglaterra, atua como um dos donos da equipe e iniciou sua trajetória como um dos jovens do Jardim Guanabara que foram beneficiados pelo projeto social do clube.

O jogador recebeu uma homenagem nas redes sociais da equipe após participar da transmissão da emissora CazéTV durante um dos jogos do Guanabara City na Copinha. O atleta exaltou o projeto que tem sido desenvolvido no clube e gradeceu pelo apoio da torcida e dos apoiadores do projeto.

- É um trabalho top que a gente vem fazendo dentro dessa competição de alto nível do nosso país [a Copinha]. E queria agradecer a vocês que estão transmitindo o jogo para nós que estamos aqui de longe, mas ao mesmo tempo nos traz para perto para acompanhar. Um abraço especial para o Jardim Guanabara, lá em Goiânia, e todo o estado de Goiás que torce por a gente, que vibra junto porque estamos fazendo história. E queremos continuar escrevendo a história do Guanabara City nessa grande competição - declarou Carlos Vinícius.