Grêmio atropela o Ceará e é o primeiro semifinalista da Copinha 2026

O Grêmio repete a campanha de 2025 e está classificado para as semifinais da Copinha 2026. A vaga entre os quatro melhores do torneio veio após uma vitória tranquila por 3 a 0 em cima do Ceará, na manhã deste domingo (18). O tricolor gaúcho marcou duas vezes com João Borne, destaque da partida, e fechou o placar com Felipe Magalhães, todos na etapa inicial.

Agora, o Grêmio aguarda o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Guanabara City, que acontece às 18h30. A dupla que balançou as redes no duelo deste domingo são dois dos destaques da edição deste ano do torneio, ambos com cinco gols marcados e dividindo a vice-artilharia da Copinha. Ainda há a possibilidade de assumirem a ponta, já que Jhuan, do RB Bragantino, tem seis gols, mas foi eliminado para o São Paulo.

O Grêmio busca o primeiro título da história da Copinha. Até aqui, soma dois vices, em 1991, caindo para a Portuguesa de Dener, e em 2020, quando foi derrotado pelo rival Internacional. Até as semifinais, o tricolor gaúcho fez campanha de liderança no Grupo 2 e passou com duas vitórias e um empate, diante de Falcon, Galvez e Votuporanguense, respectivamente. No mata-mata, eliminou o Atlético de Alagoinhas-BA, Chapecoense e América-RN, esse último em uma goleada por 4 a 1.

Do lado do Ceará, o clube avançou em segundo lugar no Grupo 6 com duas vitórias e uma derrota. O primeiro colocado foi o Grêmio Prudente. A chave ficou completa com Olímpico e Carajás. No mata-mata, eliminou o Athletico-PR, o próprio Grêmio Prudente e o XV de Jaú, até cair para o Grêmio.

O jogo da semifinal será disputado no dia 21 de janeiro, próxima quarta-feira, em horário ainda a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Do outro lado da chave, o São Paulo enfrenta o Botafogo e o Palmeiras duela com o Ibrachina-SP por uma vaga nas semis.

Grêmio vence o Ceará e está nas semifinais da Copinha 2026. (Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

Como foi Grêmio x Ceará pela Copinha

O primeiro tempo terminou com o placar elástico já construído pelo Grêmio. Os três gols da partida saíram na etapa inicial, mas dentro de campo ambas equipes tiveram chances claras, com vantagem para o tricolor por ter sido mais eficaz. A primeiro do jogo saiu dos pés de Lodovico, que teve chance clara para o Ceará aos seis minutos após falha da zaga gremista, mas chutou em cima do goleiro João Victor.

A resposta do Grêmio foi mais eficaz. Três minutos depois, João Borne marcou o primeiro após Harley roubar bola da defesa do Ceará e passar para o atacante, que recebeu sozinho na área e teve calma para tocar na saída de Deivid. 1 a 0 no placar.

A vantagem manteve o Grêmio em cima do Ceará e o tricolor seguiu pressionando o adversário. Aos 16 minutos, Borne estava mais uma vez bem posicionado e contou com um pouco de sorte para ampliar o placar para 2 a 0. Após finalização de Pedro Gabriel, Deivid fez uma grande defesa, mas a bola sobrou para o camisa 10 completar para as redes.

O Ceará tentou pressionar de volta para diminuir a distância no placar, mas finalizou sem sustos na meta de João Victor. Kiky e Adriano Bispo tentaram, mas sem sucesso. O atacante Melk também buscou a meta, mas ou parou no goleiro gremista, ou faltou direção no chute.

Quando o jogo parecia encaminhar para o intervalo apenas com dois gols de diferença, o Grêmio marcou o terceiro com Felipe Magalhães nos acréscimos da primeira etapa. O atacante também pegou uma sobra após cobrança de escanteio e, de chapa, acertou o ângulo da meta de Deivid, sem chances para o goleiro cearense. A dupla artilheira do time gaúcho foi eficaz e encaminhou a vaga nas semis antes mesmo de descer para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo teve menos chances clara de gol dos dois lados. Para o Grêmio, Victor Ramon parou em bela defesa de Deivid logo aos três minutos do segundo tempo, enquanto Rian testou João Victor cara a cara e o arqueiro levou a melhor, mantendo a vantagem no marcador.

O Ceará seguiu buscando jogadas em velocidade para diminuir, mas não foi eficaz e assustou pouco a defesa do Grêmio. O time gaúcho manteve o controle da partida e não demonstrou sinais que cederia a vantagem, cenário que se manteve até o apito final em Jáu, interior de São Paulo.