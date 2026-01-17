São Paulo bate o Bragantino nos pênaltis e encara o Botafogo na Copinha
Tricolor foi buscar empate e saiu com a vaga em Sorocaba
O São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino e está nas quartas de final da Copinha. Neste sábado (17), as equipes empataram por 1 a 1 em Sorocaba, no interior paulista. Gabriel abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto Lucyen igualou o placar. Nos pênaltis, o Tricolor garantiu a classificação.
Como foi o jogo?
Foi uma partida de contrastes. Na primeira etapa, o Red Bull Bragantino tomou as rédeas do duelo e teve as melhores oportunidades. Após um início de estudo, e poucas finalizações, o Massa Bruta passou a ter mais posse de bola e domínio no campo ofensivo.
O Red Bull Bragantino chegou a abrir o placar aos 31 minutos. Yuri Telles recebeu passe na área e finalizou sem chances para o goleiro. Entretanto, o árbitro assinalou impedimento na jogada. A pressão surtiu efeito pouco depois. Aos 34 minutos, Gabriel aproveitou rebote e marcou para o Massa Bruta.
Com as mudanças promovidas por Allan Barcellos no intervalo, o São Paulo melhorou na partida. Após frequentar o campo de ataque, o Tricolor chegou ao empate aos sete minutos. Lucyan recebeu bom passe, invadiu a área e chutou cruzado para igualar o placar.
O Tricolor aproveitou o ímpeto após o gol e ficou perto de virar. Aos 14 minutos, Pedro Ferreira aproveitou bate e rebate dentro da grande área, finalizou forte, mas a bola foi para fora. O jogo acabou empatado e foi para os pênaltis.
Nas cobranças, o goleiro do São Paulo, João Pedro, foi o destaque ao defender a cobrança de Palacios. O Tricolor venceu por 5 a 3.
O que vem por aí para o São Paulo?
A próxima partida do Tricolor será contra o Botafogo, pelas quartas de final. O clube carioca avançou após bater o Itaquá nas oitavas de final, nas penalidades, em duelo realizado em Taubaté.
✅Ficha técnica
RED BULL BRAGANTINO 1 (3) X (5) 1 SÃO PAULO
OITAVAS DE FINAL DA COPINHA
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)
🥅 Gols: Gabriel (34'/1ºT) (1-0); Lucyan (7'/2ºT) (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Guilherme Reis (SPO); Gonzales (RBB) (2x); Osório (SPO); João Pedro (SPO)
🟥 Cartões vermelhos: Gonzales (RBB)
⚽ESCALAÇÕES
RED BULL BRAGANTINO (Treinador: Fernando Oliveira)
Rafael Monteiro; Ryan, Ezequiel Gonzalez, Gustavo Henrique e Weimar Palacios; Chrystian, Lima, Gabriel Lopes e Felipinho; Jhuan Nunes (Luiz Gustavo) (Enrico) e Yuri Leles
SÃO PAULO (Treinador: Allan Barcellos)
João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osório e Tetê (Juan Pontes); Pedro Ferreira (Samuel), Gustavo Santana, Felipe (Guilherme Reis) e Bezerra (Lucian); Kaio e Matheus Menezes (Hugo)
