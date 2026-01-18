Após eliminação na Copinha, Santos pode ter reforços contra Guarani

O Santos deverá contar com alguns Meninos da Vila do time sub-20 no elenco profissional após a eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na última sexta-feira (16), quando foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1.

O Peixe, por exemplo, utilizou o lateral-esquerdo Vinícius Lira em apenas uma partida da Copinha. O jogador foi integrado de forma definitiva ao elenco principal depois que o Alvinegro Praiano negociou Souza por cerca de 15 milhões de euros. Com Escobar assumindo a titularidade, Lira passa a ser o reserva imediato da posição.

Até o momento, o clube da Baixada Santista anunciou dois reforços para a próxima temporada: o atacante Gabriel Barbosa e o volante Gabriel Menino. Gabigol chegou por empréstimo da Raposa até o fim do ano, enquanto Menino foi contratado nos mesmos moldes, junto ao Atlético-MG. Além disso, o clube garantiu a renovação de Neymar até o final da temporada e a permanência de Gabriel Brazão, que recebeu sondagens de alguns times.

Vini Lira participou apenas da estreia do Santos na Copinha. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Meninos da Vila:

Com a situação financeira delicada, constantemente exposta pela diretoria, o Santos não deve realizar grandes investimentos neste início de temporada. Com isso, a tendência é que os garotos da base ganhem mais oportunidades sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O argentino, inclusive, solicitou ao treinador do sub-20 do Peixe, Vinícius Marques, que os atletas estivessem preparados e com ritmo de jogo para quando fossem acionados no time profissional.

Gustavo Henrique, Pepê Firmino e Mateus Xavier — este último artilheiro da equipe na Copinha — têm alternado entre o elenco principal e o sub-20. O trio, inclusive, ficou fora de algumas partidas da base em razão dos desfalques enfrentados por Vojvoda nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual e acabou sendo convocado. Outros destaques, como Bernardo e João Ananias, também já tiveram a oportunidade de participar de treinamentos com o elenco profissional.

Segundo Vinícius Marques, Vojvoda conhece exatamente as principais características de cada garoto e o potencial que eles têm a oferecer.

O Santos enfrenta o Guarani neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.