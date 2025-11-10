A crise do Internacional não aflige apenas o profissional. Enquanto os comandados por Ramón Díaz brigam para não entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Celeiro de Ases amargou a segunda decepção em 2025. Dessa vez fora de campo. Depois do sub-20 ser rebaixado para a Série B do Nacional, a equipe, que recebeu jogadores também do sub-17, foi eliminada na primeira fase da Copa Ruy Carlos Ostermann, por um aberração do regulamento da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol para manter os times do interior em atividade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com nome em homenagem ao cronista gaúcho falecido em junho, o torneio teve este ano apenas oito equipes na primeira fase.

A segunda decepção de 2025

Assim como os profissionais, o sub-20 Colorado não teve forças para as diversas competições do ano. A equipe que treina em Alvorada e cedeu vários jogadores ao time de cima ao longo do ano, se deu muito mal no Brasileirão sub-20, ficando em 18º, com quatro vitórias, três empates e 12 – isso mesmo, 12! – derrotas, com 16 gols marcados e 29 tomados. A campanha derrubou o time, que irá disputar a Série B da categoria em 2026.

Já na Copa Ruy Carlos Ostermann, ora jogando com o sub-20, ora tendo atletas do sub-17 no grupo para dar minutagem à garotada, acabou eliminado na primeira fase. Disputando ao lado de Pelotas, Esportivo, Gaúcho, Juventude, Brasil-PE, São Gabriel e Aimoré, a equipe perdeu cinco partidas e venceu duas, com dez gols a favor e 15 contra. Com os resultados, estaria classificado à segunda fase.

continua após a publicidade

O problema foi o W.O. do São Gabriel em partida contra o Pelotas na últimas rodada. Quem explica é o diretor geral da base, Luiz Caldas Milano Jr.:

– Usamos a Copa FGF para dar minutagem à gurizada, mesmo assim queremos ganhar. E o que aconteceu foi uma aberração do regulamento. Colocaram o São Gabriel para jogar uma partida da FGF num dia e uma da Terceirona um dia antes ou um dia depois. Não tem como! Nem a Fifa permite isso.

continua após a publicidade

Resultado, resume Milano, o Sanga abriu mão da competição que interessava menos. Só que, o regulamento da Copa Ruy Carlos Ostermann determina que a equipe que der W.O. será eliminada da competição e todos os pontos conquistados serão revertidos para os adversários. Como havia empatado com o Juventude, esses pontos foram para o time de Caxias do Sul.

Com isso, o Ju ficou um ponto à frente do Inter, eliminando o Celeiro de Ases e passando à fase seguinte, ao lado de Brasil-PE, Aimoré e Esportiva. Pelotas e Gaúcho já estão nas semifinais.

Nas quartas da Copa Sul Sub-20

Em paralelo, o Celeiro de Ases também disputa a Copa Sul da categoria. Na primeira fase, o Inter ficou em primeiro no Grupo B, superando São José, Chapecoense, Athlético-PR, Barra e Cascavel, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Nas quartas de final, venceu a partida de ida contra o Furacão, venceu por 2 a 1, sábado (8), em Curitiba. A volta será no dia 15.