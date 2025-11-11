Apesar de ter cedido o empate, Ramón e Emiliano Díaz disseram ter gostado da atuação no 2 a 2 com o Bahia, sábado (8), no Beira-Rio. Na coletiva, falaram que é preciso repetir a forma de jogar – com pressão, marcação forte e sem medo de ir ao ataque – para não cair. Além disso, porém, é preciso não levar gols. O Lance! reviu as partidas desde a chegada dos argentinos e aponta os cuidados que o Internacional precisa ter para não levar mais gols.

O Colorado está estacionado na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Volta a campo no dia 20, contra o Ceará, partida considerada uma final pelo clube.

Os cuidados para não levar gols

Para vencer um jogo decisivo como serão os próximos cinco, todos considerados finais pela comissão técnica, o Alvirrubro precisa ficar atento aos problemas defensivos. Desde a chegada dos Díaz, o time marcou nove gols e tomou dez, média de um por jogo. Por isso, o Lance! analisou as jogadas que resultaram em bola na rede colorada e constatou, os problemas.

O principal é o lado esquerdo da defesa. Seja por conta de Bernabei ou de quem estiver no setor. O camisa 26 tem sido driblado com facilidade, além de os adversários procuraram lançar às suas costas, quase sempre que têm uma oportunidade. Dos dez gols, sete nasceram por esse lado e seis foram em cima do argentino – inclusive o pênalti contra o Bahia, cometido de forma infantil por Bernabei.

Também preocupam as bolas paradas, principalmente os escanteios. Foram dois gols dessa forma – fora um terceiro anulado, contra o Juventude. Ambos os lances confirmados foram cobranças no primeiro pau, uma rasteira e outra por cima. Nas duas, a defesa não conseguiu se antecipar aos atacantes. Outros dois lances vieram pela direita.

Outra questão é a bola levantada na área. Três gols – um de escanteio e outros dois em jogadas normais – foram assim. Tirando o escanteio, que foi no primeiro pau, os demais foram cruzamentos às costas dos defensores. Ao mesmo tempo, em dois lances, a zaga não subiu nem para atrapalhar o oponente.

Os gols levados pelo Inter

Juventude 1x1 Internacional

– triangulação pela esquerda, em cima de Luis Otávio, Romero e Victor Gabriel, com cruzamento rasteiro. Internacional 1x1 Corinthians

– bola virada da direita para a esquerda, Bernabei não barrou o atacante, que levantou atrás da zaga. Mirassol 3x1 Internacional

– escanteio cobrado rasteiro, zaga falhou na marcação e Anthoni tocou a bola para dentro;

– jogada na esquerda, em cima de Bernabei, a bola foi cruzada e chegou ao outro lado. O adversário avançou, driblou Bruno Henrique que marcava de longe, e chutou cruzado;

– bola virada da esquerda para a direita, nas costas de Bernabei, jogador tirou o lateral com um toque e chutou de fora. Bahia 1x0 Internacional

– bola virada da esquerda para a direita, nas costas de Bernabei, que foi driblado por Ademir e cometeu pênalti infantil. Fluminense 1x0 Internacional

– triangulação pela esquerda, envolvendo Juninho, que ficou vendo o avanço dos adversários, e Vitinho, improvisado na lateral. Jogador do Flu entrou livre na área e chutou. Vitória 1x0 Internacional

– escanteio cobrado pela esquerda, no primeiro pau. A zaga não subiu, deixando o adversário cabecear. Internacional 2x2 Bahia

– jogada pela esquerda, Ademir tirou Bernabei para dançar e cruzou rasteiro para entrada da área, defesa não se antecipou para bloquear o chute;

– bola cruzada da direita, Vitão não subiu, primeiro atacante deu casquinha para outro jogador baiano entrar na costas de Bernabei.