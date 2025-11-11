menu hamburguer
Os cuidados que o Internacional precisa ter para não levar mais gols

Ramón e Emiliano Díaz têm dez dias para trabalhar as falhas defensivas

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 11/11/2025
08:30
Michel Araújo, do Bahia, contra Bernabei, do Internacional
Bernabei é superado na corrida em jogo contra o Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
Apesar de ter cedido o empate, Ramón e Emiliano Díaz disseram ter gostado da atuação no 2 a 2 com o Bahia, sábado (8), no Beira-Rio. Na coletiva, falaram que é preciso repetir a forma de jogar – com pressão, marcação forte e sem medo de ir ao ataque – para não cair. Além disso, porém, é preciso não levar gols. O Lance! reviu as partidas desde a chegada dos argentinos e aponta os cuidados que o Internacional precisa ter para não levar mais gols.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado está estacionado na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Volta a campo no dia 20, contra o Ceará, partida considerada uma final pelo clube.

Os cuidados para não levar gols

Para vencer um jogo decisivo como serão os próximos cinco, todos considerados finais pela comissão técnica, o Alvirrubro precisa ficar atento aos problemas defensivos. Desde a chegada dos Díaz, o time marcou nove gols e tomou dez, média de um por jogo. Por isso, o Lance! analisou as jogadas que resultaram em bola na rede colorada e constatou, os problemas.

O principal é o lado esquerdo da defesa. Seja por conta de Bernabei ou de quem estiver no setor. O camisa 26 tem sido driblado com facilidade, além de os adversários procuraram lançar às suas costas, quase sempre que têm uma oportunidade. Dos dez gols, sete nasceram por esse lado e seis foram em cima do argentino – inclusive o pênalti contra o Bahia, cometido de forma infantil por Bernabei.

Também preocupam as bolas paradas, principalmente os escanteios. Foram dois gols dessa forma – fora um terceiro anulado, contra o Juventude. Ambos os lances confirmados foram cobranças no primeiro pau, uma rasteira e outra por cima. Nas duas, a defesa não conseguiu se antecipar aos atacantes. Outros dois lances vieram pela direita.

Outra questão é a bola levantada na área. Três gols – um de escanteio e outros dois em jogadas normais – foram assim. Tirando o escanteio, que foi no primeiro pau, os demais foram cruzamentos às costas dos defensores. Ao mesmo tempo, em dois lances, a zaga não subiu nem para atrapalhar o oponente.

Os gols levados pelo Inter

  1. Juventude 1x1 Internacional
    – triangulação pela esquerda, em cima de Luis Otávio, Romero e Victor Gabriel, com cruzamento rasteiro.
  2. Internacional 1x1 Corinthians
    – bola virada da direita para a esquerda, Bernabei não barrou o atacante, que levantou atrás da zaga.
  3. Mirassol 3x1 Internacional
    – escanteio cobrado rasteiro, zaga falhou na marcação e Anthoni tocou a bola para dentro;
    – jogada na esquerda, em cima de Bernabei, a bola foi cruzada e chegou ao outro lado. O adversário avançou, driblou Bruno Henrique que marcava de longe, e chutou cruzado;
    – bola virada da esquerda para a direita, nas costas de Bernabei, jogador tirou o lateral com um toque e chutou de fora.
  4. Bahia 1x0 Internacional
    – bola virada da esquerda para a direita, nas costas de Bernabei, que foi driblado por Ademir e cometeu pênalti infantil.
  5. Fluminense 1x0 Internacional
    – triangulação pela esquerda, envolvendo Juninho, que ficou vendo o avanço dos adversários, e Vitinho, improvisado na lateral. Jogador do Flu entrou livre na área e chutou.  
  6. Vitória 1x0 Internacional
    – escanteio cobrado pela esquerda, no primeiro pau. A zaga não subiu, deixando o adversário cabecear.
  7. Internacional 2x2 Bahia
    – jogada pela esquerda, Ademir tirou Bernabei para dançar e cruzou rasteiro para entrada da área, defesa não se antecipou para bloquear o chute;
    – bola cruzada da direita, Vitão não subiu, primeiro atacante deu casquinha  para outro jogador baiano entrar na costas de Bernabei.
Samuel Xavier, do Fluminense, supera Ivan, do Internacional
Samuel Xavier supera Ivan após triangulação no lado esquerdo da defesa (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

