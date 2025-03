Na manhã deste sábado (22), um confronto entre torcedores de Ceará e Fortaleza aconteceu no bairro Álvaro Weyne, da cidade de Fortaleza. O incidente aconteceu horas antes da final do Campeonato Cearense 2025, marcada para a parte, na Arena Castelão.

A confusão resultou na prisão de dez suspeitos. Os envolvidos trocaram socos, chutes e lançaram pedras e paus uns contra os outros. Um vídeo registrou o momento em que um carro acelera em direção ao grupo, atropelando alguns torcedores e deixando o local com o parabrisa quebrado.

Dez detidos na briga entre torcedores

Testemunhas relataram que os grupos vieram de direções opostas e se encontraram no local do confronto, sugerindo premeditação. A Polícia Militar foi acionada e abordou um veículo Ônix branco. Os ocupantes apresentavam leves escoriações e confessaram envolvimento na disputa. Outros quatro torcedores do grupo rival foram capturados, totalizando dez detidos, encaminhados ao 10º Distrito Policial.



Este incidente é parte de uma série de confrontos entre torcedores de Ceará e Fortaleza. Em fevereiro de 2025, uma disputa similar levou à prisão de 113 torcedores antes de um jogo na Arena Castelão. Os envolvidos utilizaram paus, pedras e rojões. A polícia informou que a briga havia sido organizada pelas redes sociais.

