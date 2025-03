Meia treina com bola, e Ramón Díaz espera Corinthians completo na final

O Corinthians segue com a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Neste sábado (22), Ramón Díaz comandou treinamento no CT Dr. Joaquim Grava. Igor Coronado treinou com bola e avançou em sua transição física.

O jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Ele não entra em campo desde o empate por 2 a 2 contra o Guarani, no dia 23 de fevereiro. A expectativa da comissão técnica é de que Igor Coronado se recupere e esteja à disposição para o clássico da quinta-feira (27).

A pausa para a Data Fifa tem sido benéfica para o Corinthians recuperar seus atletas lesionados. Garro, que trata uma tendinopatia patelar no joelho direito, treinou sem restrições desde os três dias de folga do início da semana e é esperança de Ramón Díaz para o duelo.

Rodrigo Garro treinou sem restrições nas primeiras atividades da semana (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Treinamento

Ramón Díaz não pôde contar com cinco atletas que defendem suas seleções na Data Fifa: Carrillo (Peru), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Romero (Paraguai) e Memphis (Holanda).

O treinador argentino dividiu o elenco por setores ofensivos e defensivos e realizou trabalhos táticos visando a decisão do Paulistão. Além disso, a comissão técnica promoveu uma atividade de movimentação e troca de passes. O planejamento é para que os treinos sigam até quinta-feira, quando será disputada a final.

Final do Paulistão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, com presença exclusiva da Fiel. O Timão tem a vantagem do empate para ser campeão. No jogo de ida, o clube alvinegro venceu o rival por 1 a 0, no Allianz Parque.