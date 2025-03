Em preparação para a sequência da temporada, com as estreias no Brasileirão e Sul-Americana e a continuidade na Copa do Brasil, o Atlético-MG goleou equipe sub-20 do Coimbra Porto por 4 a 0 na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. Os gols da partida foram marcados por Cuello (2), Gabriel Menino e Deyverson.

A partida foi disputada em dois tempos de 45 minutos. O Atlético-MG fez o placar do jogo ainda na primeira etapa. O técnico Cuca fez rodízio e utilizou 23 jogadores do elenco principal.

Jogadores do Atlético-MG em jogo treino contra o time sub-20 do Porto Coimbra

A Atividade não contou com as presenças de Hulk e Júnior Santos, com lesões na coxa direita e panturrilha direita, respectivamente. Ambos fizeram trabalho em campo, de forma individual, com a preparação física e fisioterapia. Outros atletas que seguem no DM são: Os atacantes Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito).

Pelo próximos compromissos na temporada, o clube mineiro terá dois confrontos longe de Belo Horizonte e só volta para a partida diante do São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão.

Confira a agenda dos próximos jogos do Atlético-MG