Ceará terá ausência por suspensão diante do Fortaleza; confira

O Ceará enfrentará o rival Fortaleza nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. Para o embate, a equipe de Léo Condé apresentará um desfalque por suspensão.

O zagueiro Marllon recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense e será ausência certa na quinta. O atleta, que vinha sendo titular no Alvinegro, entrou já nos minutos finais.

Marllon estava substituindo Marcos Victor, que perdeu quatro jogos por conta de um quadro inflamatório na região do calcâneo, O defensor retornou no último domingo (2) e deve seguir na zaga ao lado de Willian Machado. O meio-campista Dieguinho também retornou de contusão, mas ficou no banco e não foi acionado.

O sistema defensivo vem sendo um dos principais pontos da campanha alvinegra nesta Série A. O clube tem a quinta melhor defesa da competição, com 29 gols sofridos em 30 partidas.

Este será o segundo Clássico-Rei na Série A desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado. No primeiro turno desta edição, com a vitória por 1 a 0 do Ceará, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi demitido. O Vovô defenderá uma invencibilidade de nove partidas diante do rival - são quatro triunfos e cinco empates no período.

Próximo jogo do Ceará

Após a vitória sobre o Fluminense, o Ceará terá pela frente o Clássico-Rei. A equipe voltará a campo na quinta-feira (6), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela Série A. O embate terá início às 20h (de Brasília).