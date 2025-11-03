Fortaleza terá desfalque por suspensão contra o Ceará; veja

Brigando contra o rebaixamento, o Fortaleza enfrenta o rival Ceará nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, valendo pela 32ª rodada da Série A. O time de Martín Palermo terá um desfalque por suspensão para o duelo.

Trata-se do meio-campista Tomás Pochettino, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Santos, fora de casa. Palermo tende a escalar Lucas Crispim na vaga, com Yeison Guzmán sendo outra opção no setor.

Pochettino soma dois gols e quatro assistências nos 39 jogos que disputou em 2025. Os números demonstram uma queda de rendimento em comparação com a temporada anterior, o que é o caso de boa parte do elenco do Leão.

Pochettino na partida entre Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em relação ao departamento médico, seis nomes ficaram de fora contra o Peixe: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Rodrigo e os atacantes Allanzinho e Marinho.

Este será o segundo Clássico-Rei na Série A desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado. No primeiro turno desta edição, com a vitória por 1 a 0 do Ceará, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi demitido. O Fortaleza enfrentará um tabu de nove partidas sem vencer o rival - são cinco empates e quatro derrotas no período.

Próximo jogo do Fortaleza

