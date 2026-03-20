Futebol Nacional

Confira suspensos e lesionados da 8ª rodada do Brasileirão

Oitava rodada começa neste sábado e terá clássicos

São Paulo (SP)
Dia 20/03/2026
21:19
Flaco López na partida entre Palmeiras e São Paulo - Paulistão
imagem cameraSão Paulo e Palmeiras duela no Morumbis. (Foto: LUCAS CORREA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
A oitava rodada do Brasileirão começa neste sábado, às 16h, com o duelo entre RB Bragantino e Botafogo, em Bragança Paulista. A rodada promete jogos disputados e terá dois clássicos entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, e Athletico-PR e Coritiba, que duelam na casa do Furacão. No domingo, Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena.

Lance! traz agora o panorama das escalações dos times que entrarão em campo neste sábado e domingo.

➡️ Confira a tabela do Brasileirão e simule resultados

Suspensos, lesionados e as escalações da 8ª rodada do Brasileirão

RB Bragantino x Botafogo

📆 Data e hora: sábado (20), às 16h
🏟️ Local: Cícero de Souza Marques, SP
📺 Transmissão: Premiere

RB Bragantino

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Agustin Sant'Anna
  3. Time provável: Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius, Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel; Lucas Barbosa, Gustavo Neves, Mosquera; Eduardo Sasha. 

Botafogo

  1. Suspensos: Cristian Medina
  2. Lesionados: Kaio Pantaleão, Chrtis Ramos e Newton
  3. Time provável: Raúl; Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles; Allan, Matheus Martins, Danilo, Montoro; Junior Santos, Barrera. 

Fluminense x Atlético-MG

📆 Data e hora: sábado (20), às 18h30
🏟️ Local: Maracanã, RJ
📺 Transmissão: Prime Video

Fluminense

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Bernal, Matheus Reis, Nonato e Germán Cano
  • Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Savarino e Cannobio; John Kennedy.

Atlético-MG

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Vitor Hugo, Cissé, Maycon e Alexsander
  3. Time provável: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra.

São Paulo x Palmeiras

📆 Data e hora: sábado (20), às 21h
🏟️ Local: Morumbis, SP
📺 Transmissão: SporTV e Premiere

São Paulo

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Lucas Moura, Ryan Francisco e Lucca Marques
  • Time provável: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Cauly; Luciano e Calleri

Palmeiras

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Paulinho
  • Time provável: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Arias (Allan); Flaco e Roque

Vasco x Grêmio

📆 Data e hora: domingo (22), às 16h
🏟️ Local: São Januário, RJ
📺 Transmissão: TV Globo e Premiere

Vasco

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Jair e Mateus Carvalho
  • Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel (Mercado), Matheus Bahia (Bernabei); Ronaldo (Aguirre), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré (Alerrandro).

Grêmio

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Gustavo Martins, Arthur Melo e Villsanti
  3. Time provável: Weverton; Pavón, Balbuena, Viery, Caio Paulista; Nardoni, Leonel Pérez; Enamorado, Willian, Amuzu; Carlos Vinícius.

Cruzeiro x Santos

📆 Data e hora: domingo (15), às 16h
🏟️ Local: Mineirão, MG
📺 Transmissão: TV Globo e Premiere

Cruzeiro

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Kaio Jorge
  3. Time provável: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira e Christian (Arroyo); Kaio Jorge (Neyser Villarreal).

Santos

  1. Suspensos: Gabigol (não pode atuar por contrato)
  2. Lesionados: Vinícius Lira, Zé Rafael e Gabriel Bontempo
  3. Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinícius; Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva e Rollheiser; Rony, Thaciano e Barreal

Athletico-PR x Coritiba

📆 Data e hora: domingo (22), às 16h
🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Transmissão: TV Globo e Premiere

Athletico-PR

  • Suspensos: Zapelli
  • Lesionados: Terán
  • Time provável: Santos; Arthur Dias, Felipe Aguirre, Lucas Esquivel e Gastón Benavídez; Luiz Gustavo, Juan Portilla, Steven Mendoza e Dudu Kogitzki; Kevin Viveros e Julimar.

Coritiba

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Morisco, Rodrigo Rodrigues
  • Time provável: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Coser, Bruno Melo e Jacy; Felipe Jonatan, Lucas Ronier, Sebastián Gómez e Willian Oliveira; Joaquín Lavega e Pedro

Remo x Bahia

📆 Data e hora: domingo (22), às 16h
🏟️ Local: Mangueirão, PA
📺 Transmissão: GeTV e Premiere

Remo

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Eduardo Melo, Diego Hernández, João Lucas Sávio
  • Time provável: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida, Duplexe Tchamba, Leonel Picco, Jajá, Patrick de Paula, Zé Ricardo, Alef Manga, Vitor Bueno

Bahia

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Éverton Ribeiro, David Duarte, Kanu, Gilberto e Ruan Pablo
  • Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura e Aldo Filho; Shaylon; Firmino Negueba e Alesson; Nathan Fogaça.

Internacional x Chapecoense

📆 Data e hora: domingo (21), às 18h30
🏟️ Local: Beira-Rio, RS
📺 Transmissão: Premiere

Internacional

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Richard, Benjamin, Arhin e Kayky
  • Time provável: Sergio Rochet, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Matheus Bahia, Vitinho, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Alan Rodríguez, Rafael Borré, Alerrandro

Chapecoense

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Mancha
  3. Time provável: Léo Vieira, Everton, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Walter Clar, Camilo Reijers, João Vitor, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Yannick Bolasie, Marcinho

Vitória x Mirassol

📆 Data e hora: domingo (21), às 18h30
🏟️ Local: Barradão, BA
📺 Transmissão: Premiere

Vitória

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Dudu, Edu, Marinho, Fintelman, Rúben Ismael, Pedro Henrique
  • Time provável: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Camutanga, Ramon, Baralhas, Emmanuel Martínez, Caíque Gonçalves, Erick, Renato Kayzer, Matheuzinho

Mirassol

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Igor Cariús e Eduardo
  • Time provável: Walter, Igor Formiga, Willian Machado, João Victor, Victor Luís, José Aldo, Neto Moura, Alesson , Gabriel Pires, Negueba, Tiquinho Soares

Corinthians x Flamengo

📆 Data e hora: domingo (21), às 20h30
🏟️ Local: Neo Química Arena, SP
📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

Corinthians

  • Suspensos: Allan (não pode jogar por contrato)
  • Lesionados: Felipe Longo e Hugo
  • Time provável: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto

Flamengo

  • Suspensos: Léo Pereira e Pulgar
  • Lesionados: Saúl
  • Time provável: Rossi; Varela, Vitão (Danilo), Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Lucas Paquetá), Pedro e Samuel Lino

🤑 Aposte no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Corinthians e Flamengo duelam no domingo (21). (Foto: LUIS HENRIQUE JANUARIO PACCA/Mochila Press/Gazeta Press) <br><br>
