São Paulo encerra preparação para clássico contra o Palmeiras; veja possível escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras neste sábado (21), em clássico pela 8ª do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo às 21h, no Morumbis, e o técnico Roger Machado terá novidades na defesa para o confronto.

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O lateral direito Lucas Ramon ficou de fora da derrota para o Atlético Mineiro no meio de semana e participou normalmente das atividades no Super CT. Após utilizar Maik como titular e Cédric no segundo tempo em Belo Horizonte, o treinador são-paulino deve escalar o lateral como titular no Morumbis.

Nesta sexta-feira (20), Machado abriu o dia com um vídeo de exibição com orientações táticas sobre o Palmeiras e sobre o treinamento da sequência. O técnico realizou um coletivo de 11 contra 11 e simulou situações de jogo. Depois, o elenco treinou construção de jogadas a partir de cruzamentos e treinou finalizações.

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Outro retorno no treinamento foi Ryan Francisco. O jovem atacante da base tricolor sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho no meio de 2025 e está fora de combate desde então. Nesta sexta, o atacante seguiu com a transição e preparação física, integrou o aquecimento com os companheiros e na sequência fez trabalhos individualizados.

A ausência confirmada é de Lucas Moura. O atacante fraturou duas costelas no jogo contra o Atlético-MG e ainda não tem prazo para retornar. A saída do camisa 7 da equipe titular obriga Roger a fazer uma mudança importante. Cauly surge como pela provável substituto, mas há a possibilidade de mudança na forma de organização do São Paulo, caso o treinador opte pela entrada de mais um nome no meio-campo, como Pablo Maia, ou a entrada de mais um jogador de ataque, a exemplo de Ferreira ou Tapia.

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Um provável time do São Paulo para enfrentar o Palmeiras é: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Cauly; Luciano e Calleri.

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