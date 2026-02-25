menu hamburguer
Botafogo joga decisão pela Libertadores para confirmar favoritismo diante do frágil Nacional Potosí

Glorioso precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
04:00
Alex Telles é o capitão do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraAlex Telles é o capitão do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo vai a campo nesta quarta-feira (25), no Nilton Santos, para mais uma decisão no início da temporada, esta que pode comprometer todo o 2026. A equipe alvinegra recebe o Nacional Potosí pela volta da segunda fase preliminar da Libertadores e carrega enorme favoritismo para um grande placar jogando em casa.

Na partida de ida, vitória dos bolivianos na altitude de cerca de 4 mil metros pelo placar de 1 a 0. No duelo disputado no Estádio Victor Ugarte, o Glorioso desperdiçou diversas chances e perdeu a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro até mesmo com um placar elástico.

Ficou o cenário claro: o Botafogo tem um time que sobra tecnicamente em relação ao frágil Potosí, que mostrou desorganização, pontos muito negativos na avaliação individual e, claramente, com a altitude a favor. O "magro" 1 a 0, inclusive, foi lamentado pelo técnico Jesus Eguez.

— Saímos com um sabor amargo porque tivemos oportunidades, assim como eles também tiveram nos contra-ataques, mas estou muito feliz porque alcançamos nosso primeiro objetivo, que era vencer. Temos 90 minutos restantes para jogar, isso é futebol, 11 contra 11, e tudo pode acontecer. Acho que este grupo mostrou que se fortalece diante da adversidade ou em campos difíceis, e na próxima quarta-feira não será exceção — disse.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Aiza Raldes/AFP)
Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Aiza Raldes/AFP)

Botafogo e as missões diante do Nacional

A receite é simples para o Botafogo, e o torcedor se lembra bem da campanha do título em 2024. Na mesma fase, o Glorioso empatou fora de casa com o Aurora, na altitude de 3.600 metros em Cochabamba, também na Bolívia, e atropelou no Rio de Janeiro por 6 a 0.

Produtividade, agressividade e seriedade. Os três pilares para o Botafogo não titubear diante do Nacional Potosí e confirmar o que o cenário aponta, que é tendência de goleada no Rio de Janeiro. O nível a ser apresentado pelo adversário tende a ser baixo e pouco parâmetro para o trabalho de Martín Anselmi. No entanto, o Botafogo, que acabou de quebrar uma sequência de seis derrotas com a vitória sobre o Boavista, no último fim de semana, depende de bons resultados para retomar a confiança. Diante da torcida, com cerca de 30 mil torcedores no Nilton Santos, nada melhor do que um placar elástico.

Um time modesto, os bolivianos, contra um bilionário do futebol sul-americano e campeão da competição. Enquanto a equipe carioca está avaliada em 110,95 milhões de euros (R$ 686,78 milhões)l o time da Bolívia detém um plantel estimado em 6,70 milhões de euros (R$ 41,47 milhões). Com isso, o Botafogo é 16,56 vezes mais valioso que o Nacional Potosí. Só Vitinho, lateral-direito do Glorioso, é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 49,52 milhões) e supera o plantel do Potosí.

