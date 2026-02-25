Botafogo joga decisão pela Libertadores para confirmar favoritismo diante do frágil Nacional Potosí

O Botafogo vai a campo nesta quarta-feira (25), no Nilton Santos, para mais uma decisão no início da temporada, esta que pode comprometer todo o 2026. A equipe alvinegra recebe o Nacional Potosí pela volta da segunda fase preliminar da Libertadores e carrega enorme favoritismo para um grande placar jogando em casa.

Na partida de ida, vitória dos bolivianos na altitude de cerca de 4 mil metros pelo placar de 1 a 0. No duelo disputado no Estádio Victor Ugarte, o Glorioso desperdiçou diversas chances e perdeu a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro até mesmo com um placar elástico.

Ficou o cenário claro: o Botafogo tem um time que sobra tecnicamente em relação ao frágil Potosí, que mostrou desorganização, pontos muito negativos na avaliação individual e, claramente, com a altitude a favor. O "magro" 1 a 0, inclusive, foi lamentado pelo técnico Jesus Eguez.

— Saímos com um sabor amargo porque tivemos oportunidades, assim como eles também tiveram nos contra-ataques, mas estou muito feliz porque alcançamos nosso primeiro objetivo, que era vencer. Temos 90 minutos restantes para jogar, isso é futebol, 11 contra 11, e tudo pode acontecer. Acho que este grupo mostrou que se fortalece diante da adversidade ou em campos difíceis, e na próxima quarta-feira não será exceção — disse.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Aiza Raldes/AFP)

Botafogo e as missões diante do Nacional

A receite é simples para o Botafogo, e o torcedor se lembra bem da campanha do título em 2024. Na mesma fase, o Glorioso empatou fora de casa com o Aurora, na altitude de 3.600 metros em Cochabamba, também na Bolívia, e atropelou no Rio de Janeiro por 6 a 0.

Produtividade, agressividade e seriedade. Os três pilares para o Botafogo não titubear diante do Nacional Potosí e confirmar o que o cenário aponta, que é tendência de goleada no Rio de Janeiro. O nível a ser apresentado pelo adversário tende a ser baixo e pouco parâmetro para o trabalho de Martín Anselmi. No entanto, o Botafogo, que acabou de quebrar uma sequência de seis derrotas com a vitória sobre o Boavista, no último fim de semana, depende de bons resultados para retomar a confiança. Diante da torcida, com cerca de 30 mil torcedores no Nilton Santos, nada melhor do que um placar elástico.

Um time modesto, os bolivianos, contra um bilionário do futebol sul-americano e campeão da competição. Enquanto a equipe carioca está avaliada em 110,95 milhões de euros (R$ 686,78 milhões)l o time da Bolívia detém um plantel estimado em 6,70 milhões de euros (R$ 41,47 milhões). Com isso, o Botafogo é 16,56 vezes mais valioso que o Nacional Potosí. Só Vitinho, lateral-direito do Glorioso, é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 49,52 milhões) e supera o plantel do Potosí.

