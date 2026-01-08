Técnico do Fluminense sobre próximo jogo na Copinha: 'Mais um desafio difícil'

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (8), às 16h30, para enfrentar o Brasiliense-DF pela segunda rodada do Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes venceram na estreia, mas o Tricolor lidera a chave pelo saldo de gols após fazer 2 a 0 no Água Santa-SP.

continua após a publicidade

➡️ Fala de Hulk sobre situação com Atlético-MG não muda postura do Fluminense

A equipe comandada por Felipe Canavan sabe que terá um teste mais exigente pela frente. Após a vitória inicial, o treinador destacou o nível de competitividade do primeiro adversário e explicou as dificuldades encontradas na estreia, principalmente nos minutos iniciais da partida.

— Sabíamos que seria um jogo duríssimo. A equipe do Água Santa-SP é muito organizada e compete em um nível muito bom na primeira divisão do Campeonato Paulista. Nós estudamos bastante o adversário ao longo das últimas semanas, sabendo o que enfrentaríamos hoje aqui. Penso que o campo também fez com que levássemos um pouco mais de tempo para nos adaptar à velocidade da bola, ao ritmo do jogo e às distâncias que encontramos ali tanto com bola quanto sem. Mas, após a expulsão do goleiro rival e, logo depois, o gol do Vagno, tivemos tranquilidade para nos aproximar do queremos aqui na Copa São Paulo. Então, o resultado é muito importante para nossa sequência, assim como ter sido equilibrado no segundo tempo.

continua após a publicidade

O confronto contra o Brasiliense é tratado internamente como decisivo para o encaminhamento da vaga à próxima fase. O time do Distrito Federal venceu o Sfera-SP por 1 a 0 e mostrou características que chamaram a atenção da comissão técnica tricolor. Uma vitória deixa o Fluminense em situação confortável no grupo, podendo garantir classificação antecipada dependendo do resultado da outra partida da chave.

— Será mais um desafio difícil. Vimos in loco parte do jogo do Brasiliense aqui hoje. Depois, vamos parar para tentar entender o que o adversário pode propor contra nós. É um confronto que nos coloca numa condição muito boa em caso de vitória. Então, vamos nos preparar com bastante calma. O adversário também é muito equilibrado e tem jogadores rápidos e fortes na frente, com uma proposta muito clara. São muito verticais. Nosso principal objetivo é recuperar os atletas para que estejam prontos para competir mais uma vez na quinta-feira (8).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense na Copinha

O Tricolor chega embalado após um segundo tempo mais consistente contra o Água Santa, com gols de Vagno, em chute de fora da área, e Kelwin, de pênalti. O centroavante, inclusive, alcançou sete gols na história da Copinha e entrou no pódio de artilheiros do clube na competição. A expectativa é de manutenção da base do time titular, com ajustes pontuais de acordo com o plano de jogo traçado para enfrentar o Brasiliense.