Confira os resultados do dia pela Série C

Neste domingo (4), mais quatro jogos marcaram a 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida que abriu o dia foi entre Ypiranga e CSA, que terminou com a vitória da equipe da casa. Na sequência, o Floresta derrotou o Retrô por 1 a 0 e deu um salto na tabela de classificação. O Guarani conquistou a primeira vitória no campeonato, ao vencer o Botafogo-PB por 2 a 1, dentro de casa. O jogo que fechou o domingo ficou no 0 a 0, entre Náutico e Brusque.

Jogando em seu domínios, o Ypiranga venceu o CSA por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Charles Raphael. Com a vitória, a equipe gaúcha chegou aos seis pontos e ocupa a 8ª posição na tabela. Já o CSA, estacionou na 10ª colocação, com cinco pontos ganhos.

Na sequência, o Floresta garantiu a primeira vitória na competição, ao bater o Retrô pelo placar de 1 a 0. Ambas as equipes somam quatro pontos. No mesmo cenário estava o Guarani, o Bugre venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 e somou os primeiros três pontos nesta edição.

Náutico e Brusque fecharam a rodada neste domingo (4). As equipes fizeram um duelo morno, sem gols e somaram mais um ponto na classificação. O Náutico, que ainda busca a primeira vitória nesta Série C, chegou aos dois pontos, enquanto o Brusque assumiu a 4ª posição, com oito pontos ganhos.

Troféu da Série C (Foto: Léo Piva/CBF)

Confira os jogos desta rodada:

Segunda-feira (05/05)

São Bernardo x Londrina - 19h30

Figueirense x Caxias - 19h30