Confira os resultados do dia pela Série B

A 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, começou neste sábado (4) e contou com resultados importantes nos dois extremos da tabela de classificação. O jogo que abriu a rodada foi a vitória da Ferroviária sobre o Coritiba, por 2 a 1. Além desta partida, o Remo derrotou o Amazonas por 1 a 0 e se consolidou na liderança, o Volta Redonda conquistou a primeira vitória na competição, ao bater o Paysandu também por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Ferroviária recebeu o Coritiba, no Estádio Doutor Adhemar de Barros e dominou as ações da partida. Apesar de sair na frente do placar, o Coritiba não conseguiu aguentar a pressão e acabou derrotado por 2 a 1. Com a vitória, a equipe da casa chegou aos nove pontos, um a menos que o Coxa.

O Remo encarou o Amazonas e garantiu o favoritismo, jogando no Mangueirão. A equipe da casa venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança da competição, com 12 pontos ganhos. O autor do gol da vitória foi o atacante Pavani, em cobrança de escanteio, ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

O Voltaço garantiu a primeira vitória nesta edição da Série B, nos acréscimos, diante do Paysandu. Com a vitória, o Volta Redonda chegou aos quatro pontos e assumiu a 16ª colocação. Já o Papão, estacionou nos dois pontos e amarga a 19ª posição.

Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Confira os jogos desta rodada:

Domingo (04/05)

Atlético-GO x Novorizontino - 16h

Chapecoense x Criciúma - 18h30

Athletico-PR x Botafogo-SP - 18h30

Operário x América-MG - 20h30



Segunda-feira (05/05)

Goiás x Avaí - 19h

Terça-feira (06/05)

CRB x Cuiabá - 19h30

Athletic x Vila Nova - 21h30