Confira os resultados do dia pela Série C

A 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, começou neste sábado (4) e contou com resultados importantes na disputa pela parte de cima da tabela de classificação. O líder Ituano visitou o ABC, em Natal e garantiu a vitória nos minutos finais. Disputando a liderança da competição, o Maringá e Ponte Preta venceram seus jogos, em casa. Para fechar a rodada, a Tombense confirmou seu favoritismo e venceu o Itabaiana por 2 a 0.

Líder pelos critérios de desempate, o Ituano visitou o ABC e venceu com um gol no apagar das luzes do atacante Neto Berola. A partida terminou 3 a 2 para equipe paulista, que chegou aos 10 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança da Série C.

Com os mesmos 10 pontos, Maringá e Ponte Preta seguem em busca do primeiro lugar. A equipe paranaense venceu o Confiança, também por 3 a 2. Já a Ponte Preta, não teve dificuldade em vencer o Anápolis por 2 a 0, jogando no Moisés Lucarelli.

O jogo que fechou a rodada deste sábado foi Tombense e Itabaiana. Jogando em seus domínios, a equipe mineira venceu por 2 a 0 e chegou aos sete pontos, assumindo a 6ª posição.

Troféu da Série C do Campeonato Brasileiro (Foto: Léo Piva/CBF)

Confira os jogos desta rodada:

Domingo (04/05)

Ypiranga x CSA - 16h30

Floresta x Retrô - 16h30

Guarani x Botafogo-PB - 19h

Náutico x Brusque - 19h

Segunda-feira (05/05)

São Bernardo x Londrina - 19h30

Figueirense x Caxias - 19h30