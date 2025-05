Por onde anda Deco, o craque luso-brasileiro ex-Fluminense?

Anderson Luís de Souza, mais conhecido como Deco, é um dos maiores nomes do futebol luso-brasileiro. Nascido em São Bernardo do Campo, em 1977, o meio-campista construiu uma carreira vitoriosa no futebol europeu, com passagens marcantes por Porto, Barcelona e Chelsea. Pelo clube português, Deco conquistou uma Copa da UEFA e uma Liga dos Campeões sob o comando de José Mourinho, antes de seguir para o Barcelona, onde se firmou como uma das grandes estrelas da equipe ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Eto'o, conquistando mais uma Champions League. O Lance! te conta por onde anda Deco?

Pós-Barcelona na carreira de Deco

No Chelsea, Deco teve momentos de brilho, mas as lesões e a idade começaram a pesar. Em 2010, voltou ao Brasil para defender o Fluminense, clube pelo qual foi campeão brasileiro e encerrou a carreira em 2013, após conviver com problemas físicos. Seu futebol elegante, visão de jogo e técnica refinada deixaram saudades em torcedores de todos os clubes pelos quais passou.

Pela Seleção Portuguesa, Deco foi fundamental em campanhas marcantes, como o vice na Euro 2004 e o quarto lugar na Copa do Mundo de 2006. Com mais de 70 jogos e cinco gols pela seleção, ajudou a escrever um dos períodos mais competitivos da história recente do time das Quinas, apesar das críticas iniciais por não ser português de nascimento.

Além das conquistas em campo, Deco também é lembrado por sua elegância fora dele e sua atuação nos bastidores do futebol. Sua influência segue ativa, agora nos escritórios dos clubes que um dia defendeu com garra e talento.

Por onde anda Deco?

Após sua aposentadoria, Deco seguiu envolvido com o futebol. Tornou-se empresário e passou a representar atletas, fundando sua própria empresa de agenciamento. Em 2022, tornou-se sócio do CSP, clube da Paraíba, assumindo o controle da SAF da equipe. Em agosto de 2023, assumiu o cargo de diretor esportivo do Barcelona, retornando ao clube onde brilhou como jogador para trabalhar na reestruturação do futebol profissional.

Com essa nova função, Deco atua diretamente nas contratações, montagem do elenco e estratégia esportiva do Barça, sendo figura central na reformulação do clube catalão. Mesmo fora dos gramados, o ex-camisa 20 continua influente no futebol mundial.

Clubes em que jogou