Ferroviária vira para cima do Coritiba e vence pela Série B

Em duelo movimentado de abertura da 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (2), na Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu o Coritiba de virada pelo placar de 2 a 1. Gustavo Coutinho abriu o placar, mas Carlão, duas vezes na segunda etapa, garantiu os três pontos para o time de Araraquara.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, a Locomotiva, que volta a campo no dia 11 contra o Novorizontino, fora de casa, foi a nove pontos. O Coxa, por sua vez, estaciona nos dez somados e visita o Goiás um dia antes.

Como foi o jogo?

Nas primeiras movimentações da partida em São Paulo, o Coritiba foi quem mais levou perigo e usando bem os passes curtos para aproximação. Após levar perigo no campo de ataque, o time abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa.

continua após a publicidade

Após disputa no meio-campo, Filipe Machado levou a melhor e achou bom passe vertical. Josué fez lindo corta-luz, deixando a bola passar, e encontrou Gustavo Coutinho sozinho para sair cara a cara com o goleiro Dênis Júnior, que apenas tirou com finalização no canto direito.

Náutico tem prejuízo pelo 14º ano consecutivo em 2024; veja balanço

O time comandado por Mozart teve chance de ampliar o marcador em chegadas com Alex Silva e Sebá Gómez, mas pecou na finalização. Já a Locomotiva, de Vinícius Bergantin, encontrou dificuldade na saída de jogo devido à lentidão e pouco produziu no terço final.

continua após a publicidade

A Ferroviária cresceu depois do intervalo e armou uma "blitz" no campo de ataque, rondando a área e incomodando a defesa do Coxa. O time da casa levo perigo com Juninho, em boa defesa de Pedro Rangel, e em seguida com Thiago Lopes, antes mesmo da casa dos 15 minutos. Aos 18, enfim, Carlão acertou lindo chute da entra da área e marcou um golaço.

Depois de muita persistência e volume de jogo, a Locomotiva apareceu para virar o placar e novamente com o brilho de Carlão. Aos 35, o camisa 92 se antecipou a Guilherme Aquino e cabeceou com força no canto esquerdo para tirar do goleiro Pedro Rangel. O gol deu números finais ao confronto na Fonte Luminosa.