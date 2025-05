Róger Guedes revela prioridade em possível volta ao Brasil

Róger Guedes tem clube favorito para possível retorno ao futebol brasileiro. Atualmente no Al-Rayyan, do Catar, o atacante revelou que daria preferência ao Corinthians, equipe que defendeu entre 2021 e 2023, caso decidisse voltar ao Brasil.

— Pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza (gostaria de voltar). Faz parte, você sempre quer voltar para onde foi feliz. Gostaria de ter conquistado um título, todo mundo brinca que se tivesse sido campeão, eu me tornaria um ídolo do Corinthians. Teria uma preferência, mas sei que no futebol as duas partes têm que entrar num acordo — declarou o atleta em entrevista ao "Uol".

O jogador afirmou também que sente saudades da torcida alvinegra. Róger Guedes compara o nível de popularidade do futebol no Catar, onde o esporte está crescendo e os estádios não costumam estar lotados, com a Neo Química Arena.

— A única coisa que eu sinto falta é ter a torcida no estádio. No Qatar, ainda está crescendo, então não tem muitos torcedores no estádio. O jeito de torcer também é diferente, eles não cantam e apoiam os 90 minutos como aqui — disse o jogador.

Róger Guedes no futebol brasileiro

Revelado pelo Criciúma, o atacante de 28 anos teve passagens por Palmeiras e Atlético-MG antes de chegar ao Corinthians, após oportunidade no futebol chinês. Pelo Timão, Róger Guedes soma 43 gols em 126 partidas.

No Al-Rayyan desde agosto de 2023, ele enxerga crescimento do futebol brasileiro nos últimos anos. Guedes afirma que o Brasileirão "nunca teve tantos jogadores nesse nível" e destaca o retorno de Neymar.

— O Corinthians está com uma equipe muito boa. Acho que o Brasileirão, esse ano, está muito forte, nunca teve tantos jogadores nesse nível. Com a volta do Neymar, a visibilidade também cresceu muito mais. Todos os times estão muito bem qualificados, quem não investir vai ser rebaixado — afirmou.

