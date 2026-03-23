Neymar na Copa? Zico analisa chances do atacante na Seleção

Ídolo do Flamengo, Zico comentou a situação de Neymar e avaliou como difícil a presença do atacante na Copa do Mundo. Em entrevista ao Fut&Papo, do Lance!TV, o Galinho destacou que o camisa 10 precisa ter uma sequência de jogos para voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira.

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O Galinho destacou que a condição física do jogador será determinante para qualquer decisão da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.

- Acho difícil, a não ser que ele jogue uma sequência de jogos. Uma coisa é jogar bem, outra é jogar com frequência. Se a Copa fosse hoje, ele não tinha que estar. Claro que não. Se ele chegar no médico hoje, a resposta seria que não tem condição - afirmou.

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Apesar disso, Zico fez questão de ressaltar a qualidade técnica do camisa 10 do Santos.

- Não tem jogador melhor que ele. Eu acho que não tem jogador no Brasil com a qualidade dele. O problema é a sequência - completou.

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Neymar durante partida do Santos no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

Neymar chegou a aparecer na pré-lista da última convocação, mas acabou fora da relação final divulgada por Ancelotti para a Data Fifa. O treinador explicou que o atacante precisa estar 100% fisicamente para ser chamado, mas não descartou sua presença no Mundial.

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A convocação definitiva para a Copa do Mundo está prevista para o dia 18 de maio. Até lá, o Brasil fará amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, além de enfrentar Panamá, no Maracanã, e Egito, em Cleveland, como preparação final para o torneio.

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