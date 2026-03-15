Em alta no Flamengo e no radar de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Léo Pereira teve uma noite mais do que especial na vitória rubro-negra sobre o Botafogo neste sábado (14). No triunfo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, o zagueiro marcou um golaço de falta. Após a partida, o defensor confessou que não vem treinando tanto esse fundamento, mas revelou que recebe cobranças de dois grandes ídolos do clube: Zico e Petković. Além disso, Léo contou que havia sonhado com o gol na véspera do jogo.

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- Para ser sincero, esse ano não estou treinando muito. Mas tenho mentalizado muito a cobrança de falta. No meu ex-clube que eu jogava, há seis anos atrás, no sintetico, então sou um pouco mais adaptado ao sintético, digamos. E eu estava conversando com o meu empresário hoje à tarde e ele comentou que seria um dia especial para fazer gol por vários motivos. Falei para ele que tinha sonhado com esse gol. Comentei com alguns jogadores que na hora não sabia nem como comemorar, pois parecia um filme, um dejavu, alguma coisa do tipo. Fico muito feliz. É um privilégio enorme marcar com essa camisa - iniciou Léo Pereira, do Flamengo.

Léo Pereira comemora gol de falta pelo Flamengo (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

- A gente vê que é muita cobrança em cima do cobrador de falta, já que tem inúmeros ídolos que fizeram vários gols de falta. Então, a expectativa sempre é enorme, mas pode deixar que eu vou treinar cada vez mais (risos). Quando tiver a falta, quem se sentir melhor no momento vai bater. O Arrasca também é um excelente cobrador. E acredito que todos nós vamos treinar bastante esse quesito. O Zico até me cobrou em uma entrevista no ano passado, ele e o Petkovic, para eu treinar mais. Vou tentar treinar mais também, para que possa fazer mais gols e ajudar o Flamengo. A gente sabe que é um detalhe importante essa cobrança de falta e pode nos dar um resultado positivo em algum momento - completou o zagueiro do Rubro-Negro.

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A bola parada, aliás, sempre foi uma carta na manga do zagueiro do Flamengo. Em um elenco que já contou com especialistas como Diego Ribas e Everton Ribeiro, além de Arrascaeta e De La Cruz atualmente, o defensor raramente tem muitas oportunidades. Ainda assim, sempre demonstrou qualidade quando foi para a bola. Faltava apenas o gol para confirmar essa especialidade.

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Antes deste clássico, Léo Pereira já havia marcado de falta com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Madureira, em 2024, pelo Campeonato Carioca.

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