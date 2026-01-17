Torcedores se revoltam com expulsão em Volta Redonda x Flamengo: 'Bizarro'

O primeiro tempo do confronto entre Volta Redonda e Flamengo, deste sábado (17), no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, foi marcado por uma expulsão. Aos 10 minutos de jogo, o lateral do Flamengo, Carbone, foi expulso depois de tomar o segundo cartão amarelo.

A primeira punição do jogador aconteceu aos dois minutos. No lance, o camisa 43 deu uma entrada por trás em Catatau. Oito minutos depois, uma nova falta em cima do atacante do Volta Redonda, resultou na expulsão do jogador.

Nas redes sociais, torcedores do clube Rubro-Negro concordaram com a decisão do árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz e o jovem foi alvo de críticas. Veja a repercussão abaixo:

