menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Expulsão em Fortaleza x São Paulo gera revolta: ‘Faltou inteligência’

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
20:13
Rigoni foi expulso durante primeiro tempo do confronto entre Fortaleza e São Paulo, pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
imagem cameraRigoni foi expulso durante primeiro tempo do confronto entre Fortaleza e São Paulo, pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo saiu na frente no confronto contra o Fortaleza, desta quinta-feira (2), no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Contudo, poucos minutos depois, o atacante Rigoni foi expulso por uma entrada em Deyverson. A situação gerou revolta em torcedores do Tricolor paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu no meio de campo. Na ocasião, os dois atletas disputavam a bola, mas o atacante do São Paulo chegou com a sola da chuteira, que atingiu o adversário. Em campo, Anderson Daronco não aplicou o cartão vermelho, mas a decisão foi revertida com o auxílio do VAR.

Nas redes sociais, torcedores criticaram a imprudência de Rigoni no lance e o colocaram como o principal resposável pela Expulsão. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias