Expulsão em Fortaleza x São Paulo gera revolta: ‘Faltou inteligência’

O São Paulo saiu na frente no confronto contra o Fortaleza, desta quinta-feira (2), no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Contudo, poucos minutos depois, o atacante Rigoni foi expulso por uma entrada em Deyverson. A situação gerou revolta em torcedores do Tricolor paulista.

O lance aconteceu no meio de campo. Na ocasião, os dois atletas disputavam a bola, mas o atacante do São Paulo chegou com a sola da chuteira, que atingiu o adversário. Em campo, Anderson Daronco não aplicou o cartão vermelho, mas a decisão foi revertida com o auxílio do VAR.

Nas redes sociais, torcedores criticaram a imprudência de Rigoni no lance e o colocaram como o principal resposável pela Expulsão. Veja a repercussão abaixo: