São Paulo lança nova coleção de vestuário para público infantil
Conjunto reúne camisetas, bermuda e casaco em tamanhos de 6 a 14 anos
A New Balance e o São Paulo lançaram nesta quarta-feira (1º) uma cápsula infantil, destinada ao público infantojuvenil. A coleção reúne sete peças, incluindo camisetas, bermuda e casaco com capuz, em estilo casual e confortável, disponíveis nos tamanhos de 6 a 14 anos.
Trata-se da primeira linha infantil desenvolvida pela New Balance para o clube. O lançamento segue a recente coleção feminina da marca, ampliando a oferta de produtos para diferentes públicos.
— Com essa nova cápsula infantil, a New Balance quer celebrar a paixão pelo clube desde cedo, oferecendo peças que unem estilo e conforto para toda a família tricolor — afirmou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.
A nova cápsula infantil do São Paulo estará à venda a partir desta quarta-feira (1º), exclusivamente no e-commerce da New Balance e da SAO Store e nas lojas físicas da SÃO Store. Os itens que fazem parte da coleção têm preços sugeridos que vão de R$ 129,99 a R$ 269,99.
Confira abaixo os produtos da nova coleção
- Camiseta Juvenil Slim - R$ 129,99
- Camiseta Juvenil 550 - R$ 129,99
- Camiseta Juvenil 1930 - R$ 149,99
- Camiseta Juvenil Mundial - R$ 149,99
- Casaco com Capuz Juvenil - R$ 269,99
- Bermuda Juvenil Slim - R$ 169,99
