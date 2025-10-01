menu hamburguer
São Paulo

São Paulo lança nova coleção de vestuário para público infantil

Conjunto reúne camisetas, bermuda e casaco em tamanhos de 6 a 14 anos

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
10:51
A nova cápsula infantil do São Paulo estará à venda a partir desta quarta-feira (1º) (Foto: Divulgação)
A nova cápsula infantil do São Paulo estará à venda a partir desta quarta-feira (1º) (Foto: Divulgação)
A New Balance e o São Paulo lançaram nesta quarta-feira (1º) uma cápsula infantil, destinada ao público infantojuvenil. A coleção reúne sete peças, incluindo camisetas, bermuda e casaco com capuz, em estilo casual e confortável, disponíveis nos tamanhos de 6 a 14 anos.

Trata-se da primeira linha infantil desenvolvida pela New Balance para o clube. O lançamento segue a recente coleção feminina da marca, ampliando a oferta de produtos para diferentes públicos.

— Com essa nova cápsula infantil, a New Balance quer celebrar a paixão pelo clube desde cedo, oferecendo peças que unem estilo e conforto para toda a família tricolor — afirmou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

A nova cápsula infantil do São Paulo estará à venda a partir desta quarta-feira (1º), exclusivamente no e-commerce da New Balance e da SAO Store e nas lojas físicas da SÃO Store. Os itens que fazem parte da coleção têm preços sugeridos que vão de R$ 129,99 a R$ 269,99.

Confira abaixo os produtos da nova coleção

  • Camiseta Juvenil Slim - R$ 129,99
  • Camiseta Juvenil 550 - R$ 129,99
  • Camiseta Juvenil 1930 - R$ 149,99
  • Camiseta Juvenil Mundial - R$ 149,99
  • Casaco com Capuz Juvenil - R$ 269,99
  • Bermuda Juvenil Slim - R$ 169,99
Essa é a primeira coleção infantil desenvolvida pela New Balance para o São Paulo (Foto: Divulgação)
Essa é a primeira coleção infantil desenvolvida pela New Balance para o São Paulo (Foto: Divulgação)

