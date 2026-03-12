Veja os números da estreia de Zakaria Labyad pelo Corinthians

O meia-atacante Zakaria Labyad fez sua primeira partida pelo Corinthians na derrota para Coritiba por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está no Brasil há mais de um mês.

A última vez que o marroquino entrou em campo foi no dia 22 de novembro do ano passado, ainda defendendo o Dalian Yingbo, da China, na derrota por 1 a 0 para o Shanghai Port. Na ocasião, vestindo a camisa 10, Zakaria começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo.

Na estreia pelo Timão, Labyad teve atuação discreta, mas eficiente nos minutos em campo. Em apenas 9 minutos, acertou todos os três passes que tentou, participou de quatro ações com a bola e realizou uma condução. O desempenho rendeu nota 6,5 pelo Sofascore.

Segundo o auxiliar Lucas Silvestre, que comandou a equipe na ausência de Dorival Júnior, suspenso, a entrada do marroquino já estava prevista para a saída de Memphis Depay.

Labyad na estreia:

9 minutos jogados 3/3 passes certos 4 ações com a bola 1 condução Nota Sofascore 6.5

Números na carreira

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

