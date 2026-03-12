Atletas da base de clube mineiro iniciam período de observação no Flamengo

Os jovens José Gabriel e Gabriel Maia, atletas do Inter de Minas, iniciaram um período de observação nas categorias de base do Flamengo. Os jogadores se apresentaram no centro de treinamento do clube carioca como parte da parceria firmada entre as duas instituições para captação e desenvolvimento de atletas.

continua após a publicidade

➡️ Jorginho, do Flamengo, pode ser trunfo da Itália para buscar vaga na Copa do Mundo

A presença dos dois jogadores no clube rubro-negro faz parte das primeiras ações do acordo entre Flamengo e Inter de Minas, que prevê cooperação na formação de jovens atletas e troca de métodos de trabalho entre as comissões técnicas.

Pelo modelo da parceria, representantes do Flamengo mantêm contato com o clube mineiro e realizam visitas periódicas para acompanhar treinamentos, observar atletas e compartilhar experiências. O acordo também estabelece exclusividade da cooperação em Minas Gerais, tornando o Inter de Minas o único clube do estado com vínculo direto desse tipo com o Flamengo.

continua após a publicidade

Natural de Itaúna (MG), José Gabriel tem 13 anos e atua como meia-atacante. O jogador iniciou a trajetória em um projeto social ligado ao Inter de Minas e vinha sendo acompanhado pelo Flamengo. No clube carioca, passará por um período de adaptação e avaliação definido pela comissão técnica.

➡️ Flamengo confirma fratura na mão de Lucas Paquetá

O zagueiro Gabriel Maia, natural de Nova Friburgo (RJ), também participará do processo. O defensor chegou ao Inter de Minas em 2025 e passou a ser monitorado. Assim como o companheiro, permanecerá no Flamengo durante o período de observação.

continua após a publicidade

Presidente do Inter de Minas, Thiago Gosling comentou a parceria e a oportunidade para os atletas.

— Essa parceria nasce da confiança no trabalho que o Inter de Minas vem construindo nos últimos anos. Nosso objetivo sempre foi formar atletas e cidadãos, e ter um clube do tamanho do Flamengo acompanhando de perto esse processo é gratificante. Para os meninos, é uma oportunidade muito importante de viver uma experiência em um dos maiores centros de formação do país. Além disso, o fato de, entre os dois garotos, termos um que é proveniente do projeto social, nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo.

Com projeto estruturado pela atual gestão há cinco anos, o Inter de Minas possui o Certificado de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol, renovado em 2026. O clube disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro nas categorias sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20.

A equipe também soma dois títulos de campeão do interior na categoria sub-20 e duas participações na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além da formação esportiva, o clube mantém acompanhamento educacional e social dos atletas, com exigência de matrícula e frequência escolar, além de suporte nas áreas educacional, social e de saúde.

Nos últimos anos, o trabalho do Inter de Minas também resultou em transferências de jogadores para clubes do Brasil e do exterior. Entre eles estão o goleiro Kevyn Vinicius, atualmente no Nacional da Madeira, e o atacante Marlon Santos, negociado com o futebol da Hungria.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

José Gabriel e Gabriel Maia iniciam período de testes no Flamengo (Foto: Divulgação / Inter Minas)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.